„Briefe von den Großonkeln aus dem Weltkrieg“

Am 11. November 1918 endete der Erste Weltkrieg, der bis dahin das Leben vieler Soldaten forderte. 100 Jahre später fand in Ottawa, der Hauptstadt Kanadas, dazu eine Gedenkveranstaltung statt, die auch den Abschluss des Projekts „The World Remembers“ darstellte. Dabei wurden die Namen von gefallenen Soldaten auf eine digitale Gedenktafel projiziert. Rüdiger Willenberg ist Professor für Informationstechnik an der Hochschule Mannheim. Er unterstützte das Projekt und nahm an der Gedenkveranstaltung teil.

Herr Willenberg, wie kamen Sie dazu, an dem kanadischen Projekt mitzuarbeiten?

Rüdiger Willenberg: Ich habe in Toronto promoviert, kurz bevor ich hier als Professor angefangen habe. Ich bin in einem Studierendenwohnheim für Postgraduierte aller Fachrichtungen gelandet, in dem viel Wert auf gesellschaftliches Engagement gelegt wurde, was ein relativ gutes Netzwerk mit sich brachte. So passierte es dann, dass uns jemand kontaktierte, der Personen suchte, die sich mit Mathematik und Informatik auskannten. Dahinter steckte ein kanadischer Schauspieler, der Briefe von seinen Großonkeln aus dem Ersten Weltkrieg gefunden hatte. Daraus entstand schlussendlich die Idee für dieses Projekt. Mit zwei weiteren Studenten habe ich dann an dessen technischer Realisierung mitgearbeitet.

Gedenkveranstaltungen werden heutzutage immer wieder kritisiert, weil die Geschehnisse schon lange vorbei seien. Wie stehen Sie dazu?

Willenberg: Auf jeden Fall brauchen wir solche Veranstaltungen auch heute noch, unabhängig davon, wie man die einzelnen Kriege bewertet. Sie stellen einfach den Wahnsinn des Krieges und dessen Opfer dar. Besonders an diesem Projekt fand ich schön, dass versucht wurde, es so persönlich zu machen. Man kann seine eigenen Vorfahren in einer Datenbank wiederfinden. Mir fiel es auch leicht, dieses Projekt zu personalisieren, weil ich es nicht nur an mir selbst oder meiner Familie festmachen kann, sondern auch an meinen Studierenden hier. Diese sind jetzt genau in dem Alter, in dem sie eingezogen worden wären.

Haben Sie das Gefühl, dass die immer stärker internationalen Kooperationen helfen, um weiteren Kriegen entgegenzuwirken?

Willenberg: Auf jeden Fall, denn einander zu verstehen, ist der erste Schritt zur gegenseitigen Empathie. Natürlich ändert das nichts an den politischen, strategischen oder ideologischen Konflikten, die es immer noch gibt. Aber die persönlichen Beziehungen zur Gegenseite erschweren eine solche Vorstellung schon deutlich. Ich habe damals den Aspekt als sehr schön empfunden, dass man heute mit Leuten zusammenarbeitet, die früher deklarierte Feinde waren. lsc

Dieses Interview wurde persönlich geführt und Rüdiger Willenberg vor dem Abdruck vorgelegt.

