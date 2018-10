Chemische Reaktion lässt Lokomotive starten

Beim ChemCar-Wettbewerb haben angehende Ingenieure die Möglichkeit, kreativ zu werden. Dort präsentieren Studierende jedes Jahr ein selbst konstruiertes Fahrzeug mit einer chemischen Reaktion als Antrieb. Die angehenden Verfahrensingenieure der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mannheim sicherten sich mit ihrem Fahrzeug „LoChemotive“ in Aachen den zweiten Platz „Baue ein Fahrzeug, das eine möglichst sichere und emissionsfreie chemische Reaktion als Antrieb nutzt“, lautete die Aufgabe für den ChemCar-Wettbewerb.

Die Studierenden Markus Ketterer, Patrik Molitor, Inga Müller und Tim Wehberg der DHBW Mannheim stellten sich dieser Herausforderung. „Im fünften Semester haben wir im Rahmen der Studienarbeit die Wahl: Literaturrecherche oder das ChemCar-Forschungsprojekt“, sagt das Teammitglied Patrik Molitor. Anstatt Literatur zu wälzen entschieden sich die vier Studierenden für die praktische Erfahrung. „Angefangen haben wir bereits im Oktober“, erzählt Molitor. „Das Schwierigste waren die Koordination im Team und der enge Zeitrahmen“, so der 26-Jährige.

Mühe zahlt sich aus

Während Markus Ketterer als Projektleiter für die chemische Reaktion zuständig war, war Molitors Aufgabe, für den Antrieb des Motors zu sorgen, also für die Umwandlung der Reaktionsenergie in kinetische Energie. Der Maschinenbaustudent mit Vertiefung Verfahrenstechnik fügt hinzu: „Es hat großen Spaß gemacht, als Team kreativ zu sein, eigenständig zu arbeiten und uns ein Sicherheitskonzept auszudenken –auch wenn wir alle viel Zeit reingesteckt haben. „Mühe und Arbeit, die sich am Ende ausgezahlt hätten. Das Mannheimer Team aus dem Studiengang Maschinenbau ging mit der „LoChemotive“ und einer Wassorstoffperoxid-Reaktion an den Start. Dabei wird H2O2 zu Wasser und Sauerstoff zersetzt und treibt einen Druckluftmotor an. „Wir haben uns für einen soliden Antrieb entschieden, sozusagen der Klassiker, weil uns wichtig war, dass unser Fahrzeug am Ende auch fährt“, sagt Molitor.

Die Studierenden haben das an eine Lokomotive erinnernde ChemCar digital konstruiert und mittels einem 3D-Druckverfahren gefertigt. Seit 2006 organisieren die kreativen jungen Verfahrensingenieure, der Verein Deutscher Ingenieure Gesellschaft für Verfahrenstechnik, das Chemieingenieurwesen und die Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie e.V. den Wettbewerb.

Auch dieses Jahr hätten zahlreiche Hochschulen einen ChemCar entwickelt, konstruiert und gebaut. Neben der Bewertung des Gesamtkonzepts treten die Fahrzeuge auch in einem Rennen gegeneinander an, bei dem jedes Fahrzeug eine Zuladung von 30 Prozent seines Eigengewichts transportieren sollte. Dabei entscheide nicht das schnellste Fahrzeug das Rennen für sich, sondern das, welches möglichst genau die 14,50 Meter fahre. Die „LoChemotive“ fuhr mit 12,60 Metern auf den zweiten Platz. Und das Preisgeld von 1000 Euro? „Das ist das Startkapital für das ChemCar der DHBW 2019“, sagt Molitor.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 31.10.2018