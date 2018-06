Das Diplom kehrt zurück – ein bisschen

Anzeige

Bachelor und Master soll es in Ilmenau aber weiter geben. Und es gehe auch nicht darum, durch den Bologna-Prozess abgeschaffte Studiengänge wieder aufzuwärmen. Stattdessen sei eine neue Struktur entstanden, so Petzoldt – mit flexibleren Fenstern für Praktika oder Auslandsaufenthalte als in Bachelor und Master. Auch an der Technischen Universität Chemnitz gibt es ab dem Wintersemester 2018/2019 zwei neue Diplomstudiengänge, für Maschinenbau und Mathematik. Dafür gebe es mehrere Gründe, sagt Professor Gerd Strohmeier, Rektor der Uni: „Erstens ist das Diplom nach wie vor eine Marke, die weltweit Anerkennung findet.“ Zweitens sei die Nachfrage danach weiter groß, von Studierenden ebenso wie aus der Wirtschaft. Auch im Gespräch mit Jürgen Petzoldt fällt der Begriff „Markenzeichen“. Allerdings sei die Struktur wichtiger als der Name. „Ob man das Diplom nennt oder nicht, ist nicht das Wichtigste.“ Das sieht auch Robert Kräuter so: „Ich bin der festen Überzeugung, dass das keine Rolle spielen sollte.“

Kein breiter Trend

„Diplom“ oder „Master“ seien von der Studienzeit und der Qualifikation her gleichwertig. Die Frage laute vielmehr, was besser zu einem passt, so Kräuter. Da er schon früh entschieden hat, auch den Master in Ilmenau zu machen und später vielleicht in der Forschung arbeiten will, habe er sich für das Diplom entschieden. Einen neuen Trend zum Diplom sieht Christian Tauch, Leiter des Arbeitsbereichs Bildung bei der Hochschulrektorenkonferenz, noch nicht. Nur etwa 1,5 Prozent aller deutschen Studiengänge schlössen mit einem Diplom ab. Etwa 40 Prozent von ihnen seien im Bereich der Kunst- und Musikhochschulen angesiedelt, die ohnehin eine Sonderrolle spielen. „Neue Diplomstudiengänge gibt es extrem wenige“, betont Tauch. „Es ist keineswegs so, dass die Diplom-Welle rollt.“

Eher sei das ein regionales und fachspezifisches Phänomen: Diplomstudiengänge in nennenswerter Zahl gebe es nur noch in Sachsen. Der Standpunkt der Hochschulrektorenkonferenz ist klar: „Die HRK hat sich wiederholt für ein gestuftes Studiensystem ausgesprochen“, betont Tauch - also für die Kombi aus Bachelor und Master. dpa

