„Das Hauptaugenmerk liegt auf der Bausubstanz“

Anzeige

Es gibt nicht viele, die das Mensagebäude am Schloss so gut kennen wie Rainer Wedel. Der Abteilungsleiter für den Bereich „Essen + Trinken“ ist seit 30 Jahren für das Studierendenwerk Mannheim tätig. 1988 begann er als Küchenleiter, später wechselte er in den Einkauf. Knapp zwölf Jahre vor Wedels Einstieg wurde das Mensagebäude am Schloss errichtet. Damals noch mit modernster Technik ausgestattet, ist es mit der Zeit in die Jahre gekommen.

Schon 2000 und 2005 seien erste Renovierungsarbeiten vorgenommen worden, sagt Wedel. So wurde der Bereich der Essensausgabe um eine sogenannte Front-Cooking-Station ergänzt. „Sie ermöglicht es uns, Speisen direkt vor den Augen der Kundschaft zuzubereiten“, erklärt Wedel. 2016 stand die nächste große Renovierungswelle an. Grund war die stark veraltete technische Bausubstanz. Besonders die Versorgungsleitungen waren marode. „Zum Teil ließen sich nicht mal mehr vernünftige Ersatzteile finden.“ Dementsprechend groß und kostspielig sei der Instandhaltungsaufwand geworden.

Zehn Millionen Euro vom Land

Das sah auch das Land Baden-Württemberg so, der Eigentümer der Immobilie. Zehn Millionen Euro stellten das Finanzministerium und das Ministerium für Wissenschaft und Forschung für die Sanierung zur Verfügung. Semesterbeiträge der Studierenden wurden nicht angerührt. Das betont Wedel. Renoviert wurde in drei Bauabschnitten. Zunächst wurden neue Aufzüge eingesetzt. Da die Speisen im Keller zubereitet werden, seien moderne und belastbare Aufzüge für den erfolgreichen Mensabetrieb entscheidend.