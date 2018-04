Der digitale Klassenraum

Anzeige

Nur Internet braucht es

Der 23-jährige hatte damals Mathe in Berlin studiert. Doch so richtig wollte ihm der Studiengang nicht gefallen und so wechselte er nach Mannheim, um dort VWL und später Wirtschaftsmathe zu studieren. Seiner Arbeit als Onlinetutor tat der Umzug keinen Abbruch: „Eine funktionierende Internetverbindung habe ich schließlich auch hier in Mannheim“, so Schulze.

Nachdem sein Arbeitgeber den Kontakt zu einem Nachhilfeschüler hergestellt hat, können sich die beiden im Programm „wizIQ“ treffen. „Es vereinfacht die Eingabe von mathematischen Formeln und geometrischen Formen“, sagt Schulze. „Die Schüler konnten mich über meine Webcam sehen.“ Mit einem Zeichenpad konnte der 23-Jährige komplizierte Ausdrücke per Hand aufschreiben. Sie wurden dann im Programm für den Schüler sichtbar.

Schulze glaubt, dass es keinen großen Unterschied mache, ob man als Schüler analoge oder digitale Nachhilfe in Anspruch nimmt. Viel entscheidender sei es, dass die Schüler im Anschluss ausreichend üben. Das würde auch von Eltern oft unterschätzt, die sich gerne auf der Tatsache ausruhen, dass ihre Kinder ja zur Nachhilfe gehen – oder sich eben ins Nachhilfeprogramm einloggen. jsp

