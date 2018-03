Der Vorstand ist wieder komplett

Anzeige

Mannheim.Leon Heckmann ist vom Studierendenparlament (Stupa) der Universität Mannheim zum neuen Vorsitzenden des Allgemeinen Studieren-denausschusses (Asta) gewählt worden. In einer außerordentlichen Parlamentssitzung am vergangenen Mittwoch setzte er sich deutlich gegen zwei Mitbewerber durch. Die Neuwahl zum Semesterbeginn wurden nötig, weil der bisherige Vorsitzende Mark Danker, der zusammen mit Linda Bachmaier seit Juni 2017 den Vorsitz der Studierendenvertretung innehatte, zurückgetreten ist. Er sagte dieser Zeitung, dass er sich mehr auf sein Studium konzentrieren wolle (wir berichteten).

Auch in der Stupa-Sitzung am vergangenen Mittwoch begründete Danker seinen Schritt noch einmal: „Der Asta-Vorsitz ist einfach eines der zeitaufwendigsten Ehrenämter an der Universität.“ Er habe größten Respekt vor seiner Co-Vorsitzenden Bachmaier, die ihr Amt weiter ausführen wird. Im Stile Christian Linders fügte Danker noch hinzu: „Ein Rücktritt ist besser als eine schlechte Amtsführung.“

Um Dankers Nachfolge bewarben sich drei Kandidaten: Florian Lichtenecker vom konservativen Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS), Leon Heckmann von der Juso-Hochschulgruppe, die der SPD nahesteht, sowie Julian Ziegler von der Satire-Hochschulgruppe Die Liste, der Hochschulgruppe der Komiker-Partei Die Partei. Von Ziegler waren dementsprechend auch keine ernst gemeinten Beiträge zu erwarten: „Ich kandidiere, damit die beiden neben mir es nicht werden“, begründete der 21-Jährige seine Kandidatur.