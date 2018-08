Die Geheimnisse der Mensa-Küche

Anzeige

In der vorlesungsfreien Zeit wird es ruhiger im Speisesaal der Mensaria am Schloss, da viele der Studierenden im Urlaub, beim Nebenjob oder im Praktikum sind. Doch für die Bediensteten der Mensa geht der Arbeitsalltag unvermindert weiter.

„Auch in den Sommermonaten geben wir nie weniger als 1000 Essen aus“, berichtet Rainer Wedel vom Studierendenwerk Mannheim. Zum Vergleich: In den Rekordmonaten September und Oktober schlagen sich mehr als 3000 Studierende am Tag den Bauch in der Mensa voll. Auch innerhalb der Woche gebe es starke Unterschiede in der Nachfrage. „Freitag ist beispielsweise der schwächste Tag. Da befinden sich die meisten Studis schon im Wochenende“, erklärt Wedel mit einem Augenzwinkern.

Der Einkaufsleiter der Mensa spricht aus Erfahrung. Seit 1988 ist er für das Studierendenwerk tätig. „Als ich hier angefangen habe, sind noch deutlich mehr Studierende in die Mensa gekommen“, erinnert sich Wedel. Er glaubt, dass Veränderungen in der Art des Studierens ursächlich für diesen Trend sind. Es gebe viele Studis, die heutzutage alles von zu Hause erledigten, also gar nicht mehr in die Universität kämen.