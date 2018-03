Die Meinung der Kunden

Anzeige

Der Konkurrenzkampf in der Automobilbranche ist hart. Oft sind es die kleinen Annehmlichkeiten, die über den Kauf eines Autos entscheiden. „Die Unternehmen kommen mit einer Idee auf uns zu. Beispielsweise einem Navi, das freie Parkplätze in der Innenstadt anzeigt. Wir versuchen dann rauszufinden, ob und in welcher Form Kunden sich dafür interessieren“, erklärt Vasiliadou den Prozess der Marktforschung.

Im genannten Beispiel hat sie grafisch einen Prototypen dieses intelligenten Navis entwickelt, damit sich die Befragten das Produkt genau vorstellen können und detailliertere Fragen gestellt werden können. Später hat die Studentin der Medien- und Kommunikationswissenschaften auch selbst die Interviews geführt. „Anschließend werden die Daten ausgewertet und dem Unternehmen präsentiert“, sagt Vasiliadou. Sie strahlt, wenn sie von Ihrem Job erzählt: „Das Team ist jung und sympathisch und die Arbeit ist vielfältig und kreativ anspruchsvoll.“ jsp

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.03.2018