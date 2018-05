Die richtige Studienwahl treffen

Anzeige

Die Bewerbungsphase für die Bachelor-Studiengänge hat begonnen. Nicht immer fällt es leicht, die richtige Wahl zu treffen, angesichts der Vielfalt des Studienangebots. Daher unterstützt die Universität Mannheim in Kooperation mit der Arbeitsagentur Mannheim Studieninteressierte bei der Informations- und Entscheidungsfindung. Die Universität bietet zwei Orientierungs-Workshops für Studieninteressierte an. Für den Workshop am Donnerstag, 7. Juni, von 14 bis 18 Uhr gibt es noch freie Plätze.

Einen Nachmittag beschäftigten sich die Teilnehmer der beiden Workshops bereits intensiv mit den eigenen Fähigkeiten und Interessen. Darauf aufbauend werden verschiedene Studienfelder vorgestellt und Tipps zur Entscheidungsfindung und zum Umgang mit der Informationsflut gegeben. Die Anmeldung zum Workshop erfolgt per E-Mail an erstima@uni-mannheim.de. kie