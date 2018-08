Digitale Kompetenz

Das Lehr-Lernkonzept „Mannheimer Modell Data Literacy Education (MoDaL)“ (Bildung in der Datenkompetenz) der Hochschule Mannheim gehöre zu den acht Projektanträgen, die im Rahmen des Förderprogramms „Data Literacy Education“ des Stifterverbandes und der Heinz Nixdorf Stiftung das Finale erreicht haben. Am 28. September werden in einer öffentlichen Präsentation in Berlin die Projekte aller Finalisten vorgestellt und die drei Gewinner, die eine Fördersumme von bis zu 250 000 Euro erhalten, gekürt, heißt es in einer Pressemeldung.

„MoDaL“ begreife „Data Literacy“ als Schlüsselkompetenz für verantwortliches Handeln in der digital vernetzten Wissensgesellschaft. Es werde das Ziel verfolgt, die Entwicklung von Datenkompetenzen für Studierende aller Fächer in der Breite zu fördern sowie eine bedarfsgerechte Vertiefung zu ermöglichen.

Im Rahmen einer virtuellen Ringvorlesung und praktischen Übungen würden grundlegende Digitalkompetenzen der Datenerhebung, der -verwaltung und der -auswertung gefördert. Studierende würden in interdisziplinären Kleingruppen weitgehend selbstorganisiert ein anwendungsorientiertes Datenprojekt bearbeiten und entwickelten dabei fortgeschrittene Digitalkompetenzen, heißt es weiter.

Außerdem setzen sich Studierende im Rahmen datengestützter Forschungsprojekte kritisch mit theoretischen und methodologischen Zugängen auseinander und vertiefen konzeptuelle Datenkompetenzen. Zum Begleitangebot gehören Beratungsleistungen für Lehrende, die Koordination von Vorträgen und Publikationen, der Transfer von Projektergebnissen sowie Evaluations- und Begleitforschung.

„Data Literacy“ ist eine grundlegende Kompetenz, um in der digitalen Welt in Wissenschaft, Arbeitswelt und Gesellschaft bestehen zu können, schreiben die Verantwortlichen. „Data Literacy“ sei die Fähigkeit, planvoll mit Daten umzugehen und sie im jeweiligen Kontext bewusst einsetzen und hinterfragen zu können. Dazu gehöre, die Daten zu erfassen und zu visualisieren. kie

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.08.2018