Dokufilm für den Impuls

Philipp Heimbach gehört zu den Gründungsmitgliedern der Initiative FUSO.MA (Forum für Unternehmen und Soziale Organisationen in Mannheim). Der 28-Jährige, der im fünften Master-Semester Philosophie und BWL studiert, erinnert sich noch gut an die Anfänge im Winter 2016. Im Rahmen einer Gruppenarbeit für ein Seminar sollte er einen Dokumentarfilm drehen: „Dabei stellten wir uns die Frage, ob manche soziale Organisationen größere Probleme haben, an Spenden von Unternehmen zu kommen, als andere und nach welchen Kriterien solche Spenden vergeben werden.“

Bei den Interviews mit Wissenschaftlern, Unternehmen und sozialen Organisationen erkannten sie die Schwierigkeit der fehlenden Kommunikation: „Viele Unternehmen wollen sich sozial engagieren und kennen nicht genügend passende Kooperationspartner aus dem sozialen Sektor, mit denen sie durch Spenden oder andere Formen der Hilfe zusammenarbeiten können. Andererseits haben viele soziale Organisationen das Gefühl, von Unternehmen nicht richtig beachtet zu werden.“ Denn oft wüssten soziale Organisationen nicht, wie professionelle Öffentlichkeitsarbeit funktioniere oder wie Unternehmen Spendengelder vergeben.

Daher engagieren sich Philipp und die mittlerweile elf anderen Mitglieder bei FUSO.MA für die Vernetzung von Unternehmen und gemeinnützigen Organisationen in der Rhein-Neckar-Region. Anfangs hat Philipp viele Interviews geführt, mittlerweile ist er für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Eine berufliche Zukunft in diesem Bereich kann er sich gut vorstellen.