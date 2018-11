Doppelrolle: Mama und Studentin

Das Mutterschutzgesetz (MuSchG) schützt Mutter und Kind während der Schwangerschaft und Stillzeit. Bislang galt es nur für Erwerbstätige, doch seit dem 1. Januar gilt das Mutterschutzgesetz auch für Schülerinnen und Studentinnen. Nach Artikel 6 im Grundgesetz hat jede Mutter Anspruch auf Schutz und Fürsorge der Gemeinschaft. Artikel 3 stellt Männer und Frauen gleich und veranlasst, bestehende Nachteile zu beseitigen. Daher entstand das Mutterschutzgesetz, das Schwangere vor körperlicher oder psychischer Belastung schützen soll. Es schreibt ein Arbeitsverbot sechs Wochen vor und acht Wochen nach der Entbindung vor. Doch eine einheitliche bundesweite Regelung für schwangere Studentinnen gab es bis Ende 2017 nicht. Die meisten Hochschulen stellten es ihnen frei, an Prüfungen und Lehrveranstaltungen rund um den voraussichtlichen Geburtstermin teilzunehmen oder sich krankschreiben zu lassen.

Im Gegensatz zu Arbeitnehmerinnen müssten schwangere Studentinnen aber nicht in den Mutterschutz. Möchte eine Studentin kurz vor oder nach der Geburt an einer Prüfung teilnehmen, müsse sie der Hochschule schriftlich erklären, dass sie auf den Mutterschutz verzichte. Das novellierte Gesetz wägt einerseits zwischen dem Gesundheitsschutz für die schwangere oder stillende Frau und ihrem Kind und andererseits der selbstbestimmten Entscheidung der Studentin über ihr Studium ab.

Sechs Prozent haben Kinder

Ziel des erweiterten Mutterschutzgesetzes ist es, Nachteile im Studium für schwangere Studentinnen zu vermeiden. Laut Angaben des Studierendenwerks Mannheim hätten sechs Prozent der Studierenden in Deutschland ein oder mehrere Kinder. Davon seien fast zwei Drittel verheiratet. Eine dieser Studierenden mit Kind ist die junge Mutter Lucia Herkommer. Sie begrüßt, dass nun auch Studentinnen einen Anspruch auf Mutterschutz haben: „Studentinnen haben genauso viel zu tun wie Angestellte im Büro. Daher ist es nur sinnvoll, wenn auch Studentinnen kurz um den Geburtstermin von Prüfungen und Lehrveranstaltungen freigestellt sind.“ Die 25-Jährige wurde im fünften Semester schwanger. Damals studierte sie im Bachelor Kultur und Wirtschaft mit Französisch im Hauptfach in Mannheim. Zu diesem Zeitpunkt gab es den offiziellen Mutterschutz für Studentinnen noch nicht. Ihre Tochter wurde geboren, während sie gerade ihre Bachelorarbeit schrieb. „Ich konnte damals problemlos ein Urlaubssemester beantragen“, sagt die Studentin.

Mittlerweile studieren die jungen Eltern an der Universität Passau im Master. Die größte Herausforderung sei das Zeitmanagement und die vielen Absprachen, sagt Herkommer.„Ohne Kindertagesstätte würde es nicht gehen.“ Das MuSchG auszuweiten sei ein erster Schritt des Staats, eine große Erleichterung wären aber kostenlose Kitaplätze, fügt die junge Mutter hinzu.

Auch Marie-Josephine Kölbel freut sich über die neuen Rechte für Studentinnen: „Gleichzeitig finde ich es aber auch gut, dass Studentinnen flexibel sind und zum Beispiel die Freiheit haben, Klausuren auch noch kurz vor der Geburt zu schreiben.“ Sie studiert in München BWL mit Interkultureller Kommunikation im dritten Mastersemester. Ihre Tochter ist zwei Jahre alt. „Wichtig ist es auch, seine Rechte als Studentin mit Kind zu kennen“, fügt die 27-Jährige hinzu.

Familienleben anstatt Party

„So habe ich Anspruch auf mehr BAföG oder leichter die Möglichkeit, Prüfungstermine zu verschieben. Außerdem kann ich an meiner Uni bis zu vier Urlaubssemester beantragen und in diesen trotzdem Klausuren schreiben“, erzählt sie weiter. Schade findet die 27-Jährige, dass das Elterngeld für Studentinnen pauschal nur 300 Euro im Monat beträgt. „Viele haben während des Studiums als Kellnerin oder Werksstudentin jedoch mehr verdient und müssen nun zurückstecken.“ Gold wert sei es, ein gutes Netzwerk aufzubauen, sagt Marie-Josephine Kölbel. Das ist oft leichter gesagt als getan, wenn man neu in eine Stadt zieht. „Leute kennenzulernen ist schwierig, da ein Studium mit Kind nicht mehr das typische Studentenleben ist, wie man es sich vorstellt. Feiern und Wohnheimpartys tauscht man gegen ein normales Familienleben ein.“

