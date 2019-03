Drängende Fragen

Raum für Debatten: Das „Mannheim Forum“ war gut besucht. © Igel

900 Brezeln, 500 Portionen Müsli und 1000 Äpfel und Bananen haben die 500 Teilnehmer des „Mannheim Forum“ während des zweieinhalbtägigen Studierendenkongresses gefuttert. Das belebt die Gehirnzellen, um kräftig nachdenken zu können. Denn schwer wiegt die Frage, die sich unter dem Leitthema „neuOrientierung“ bei den verschiedenen Diskussionen herauskristallisierte: Was bedeutet es, in Zeiten von Digitalisierung und rasender Beschleunigung, Mensch zu sein?

Leidenschaft und Lernwille

Ob CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer (wir berichteten) oder Unternehmensberaterin Beate Krenzer, einig waren sich alle in einer Hinsicht: Man muss voll Leidenschaft brennen und lernbegierig sein, um die Herausforderungen der Zukunft meistern zu können. Das hört sich einfach an, doch ist es nicht. Das wird den Studierenden bei den privaten Diskussionen bei Bananen-Imbiss und Kaffee in den Pausen bewusst geworden sein. Gerade in den Gesprächen mit den anderen entsteht Neuorientierung, sagte Forum-Vorstand Erik Walkling im Gespräch mit dieser Zeitung. Das ist richtig. Das gilt umso mehr, wenn man mit Studierenden eines anderen Faches spricht, die anders auf die Welt schauen.

Geisteswissenschaftlern sollte das leicht gefallen sein, weniger als ein Zehntel der Teilnehmer entsprangen der Philosophischen Fakultät. BWL-Studierende hatten es hingegen schwer. Über die Hälfte aller Teilnehmer waren BWLer. Beim Kaffeeplausch auf eine andere Weltsicht zu stoßen, bedeutete für sie also, viel Kaffee zu trinken – oder Glück zu haben. Warum vor allem Betriebswirte das „Mannheim Forum“ schätzen, ist eine offene Frage. Vielleicht die starke unternehmerische Ausrichtung? Immerhin unterstützen etwa 44 Firmen das „Mannheim Forum“, von denen viele auf dem Forum vertreten sind, um Nachwuchskräfte zu suchen. Vielleicht liegt es ja auch an der falschen Discoauswahl für die Abschlussparty? Was es auch sei, die Köpfe der Studierenden haben trotzdem kräftig gequalmt. igl

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 27.03.2019