Ein bisschen Silicon Valley nach Mannheim holen

„Mannheim ist ja bekannt als eine Stadt der Innovationen, hier wurden Dinge erfunden, ohne die wir uns unseren Alltag heute nicht mehr vorstellen können“, sagt Lennart Fritzsche. Er ist Mitorganisator von „Q-Summit“. Q-Summit? Das klingt doch nach Silicon Valley und nicht nach Carl Benz und dem Erfinder des Fahrrads, Karl Drais.

Was Fritzsche damit sagen will, wird schnell klar. Q-Summit ist ein Kongress, der Start-up-Gründer mit Studierenden zusammenbringen soll, die mit der Idee spielen, nach ihrem Studium etwas zu gründen. Die den Mut haben, nicht nur zu studieren, um später in einem erfolgreichen Wirtschaftsunternehmen unterzukommen. Die eben ein bisschen wie Carl Benz sein wollen.

Es sei aber auch jeder willkommen, der das Thema „Existenzgründung“ einfach spannend finde. Drei Tage dauert der Kongress, der in den Räumen der Uni Mannheim ab morgen bis Samstag, 28. April, stattfindet. „Immer mehr junge Leute unserer Generation fragen sich doch: Will ich genau das gleiche machen, was es schon 20 Jahre oder länger gibt?“, sagt der BWL–Student.