Ein Mops wird zur Biene

„Oh mein Gott ist der süß“, das hört man nicht nur die Menschen sagen, denen Dieter auf der Straße begegnet, sondern das dachte sich auch das Studybees-Team – allen voran der Tutor und Mitarbeiter Volodymyr Andryushyn und die Geschäftsführerin Julia Hetzel. Sie ernannten Mops Dieter kurzer Hand zum Maskottchen von Studybees.

Studybees, zu deutsch „studierende Bienen“ ist ein in Mannheim gegründetes Start-Up, welches an mehr als 30 Universitäten in Deutschland Crashkurse speziell für Studierende anbietet. Alle Kurse würden immer an die Vorlesungen der Studierenden angepasst und böten so eine Zusammenfassung des Unistoffs sowie gleichzeitig eine gute Klausurvorbereitung, heißt es nach eigenen Angaben.

Berühmt durch soziale Medien

Doch wie wird der Hund jetzt zur Biene? Dieter ist ein moderner Hund und hat deshalb seinen eigenen Instagram-Account auf der sozialen Plattform im Netz. Unter „dieterthepug“ kann jeder das Leben und die Abenteuer vom kleinen Mops mitverfolgen. Die Idee zum Account kam seinem Frauchen Svenja König. Die Studentin wollte die süßen Bilder von Dieter auf einer Plattform mit vielen Menschen teilen und sich auch gleichzeitig mit anderen Hundebesitzern auszutauschen.

König postete nach ihrem erfolgreich absolvierten Crashkurs bei ihrem Tutor Andryushyn ein Bild auf Dieters Instagram-Account. Auf dem Foto liegt der Mops vor dem Skript von Studybees. „Ein paar Tage später erhielt ich eine Nachricht von Andryushyn, in der er fragte, ob wir Interesse hätten, dass Dieter das Maskottchen von Studybees wird“, sagt die 25-Jährige. Sie studiert Wirtschaftspädagogik an der Universität Mannheim. Natürlich habe sie sofort zugestimmt. Bereits kurz darauf stand das erste Treffen mit dem Team von Studybees an. Hierzu sagt König:„Dieter findet sich in neuen Situationen eigentlich immer super zurecht und ist auch neuen Menschen gegenüber recht offen. Streicheln lässt er sich von Menschen, die er nicht kennt, aber nicht so gerne.“ Da Dieter sich jedoch mit Käse, und zwar am allerliebsten mit Babybel, bestechen ließe, wurde er von Andryushyn mit einem ganzen Beutel davon begrüßt, sagt König. „Anschließend durften wir das ganze Team von Studybees kennenlernen“, fügt sie hinzu. Direkt zu Beginn konnte Dieter seine Kameratauglichkeit unter Beweis stellen und durfte gleich für ein paar Bilder für Studybees posieren. „Das erste Treffen lief sehr gut. Dieter darf ab sofort als Maskottchen den einen oder anderen Crashkurs besuchen, für ein paar Bilder mit dem Tutor und den Studierenden posieren und die Atmosphäre einfach ein wenig auflockern – denn mit Hund lernt es sich doch immer besser“, sagt König.

Besitzer passt auf

Ebenso dürfe er das Team immer besuchen kommen und das Büro mal eben auf den Kopf stellen. Wer also in nächster Zeit einen Kurs von Studybees besucht, hat vielleicht Glück und kann Dieter persönlich kennenlernen.

Dennoch stellt sich die Frage, ob das Ganze zu viel Stress für einen Hund sein könnte. „Definitiv nein“, findet sein Frauchen. Weiter sagt König: „Ich achte sehr darauf, wie Dieter in der jeweiligen Situation reagiert und hätte das Treffen jederzeit beendet, falls er zu viel Stress ausgesetzt wäre. Sobald ich merke, dass Dieter eine Pause braucht, bekommt er diese auch sofort.“ svk

