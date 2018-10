Einblick ins Kulturmanagement

„Irgendwas mit Kultur“ ist eine häufige Antwort vieler Geisteswissenschaftler, die nach ihrem Berufswunsch gefragt werden. Unter dem gleichnamigen Titel nimmt sich die Studierendeninitiative „Artes Liberales“ der Universität Mannheim nun dieser Thematik an. Ein Workshop mit dem Schwerpunkt „Kulturmanagement“ soll einen konkreten Einblick in das Berufsfeld geben, das Geschäfts- und Kultursinn vereint. Der Workshop ist an diesem Freitag, 19. Oktober. Anmeldung zum Workshop werden bis morgen, 18. Oktober, unter kulturmanagement@artes-liberales-ev.de entgegengenommen.

Der Förderverein für Studierende der Geistes- und Sozialwissenschaften an der Universität Mannheim setze sich dafür ein, dass insbesondere Studierende mit geisteswissenschaftlichem Hintergrund ihr eigenes Potenzial erkennen und ausbauen, heißt es. Die Vortragsreihe „Wohin denn ich?“, die Arten der möglichen Berufschancen für Geisteswissenschaftler aufzeigt, erfreue sich großer Beliebtheit.

Theorie und Praxis

Maike Samraß betont, dass dieser Workshop für Studierenden des Studiengangs Kultur und Wirtschaft besonders interessant sein könnte. Aber auch jeder andere Studiengang sei willkommen, sagt sie, die seit zwei Semestern den Vorstand der „Artes Liberales“ inne hat. Schon länger sei es geplant gewesen, einen solchen Workshop an der Universität stattfinden zu lassen. „Das Angebot für BWLer ist deutlich ergiebiger als das für Geisteswissenschaftler, die immer etwas außen vor bleiben“, stellt Miriam Samraß fest. „Uns war es wichtig, eine Verbindung zwischen den beiden Feldern herzustellen. So kann neben der Theorie auch mal etwas Praxisluft geschnuppert werden.“ Als Einstieg wird der Impulsvortrag von Cornelie Kunkat aus Berlin dienen, die den Deutschen Kulturrat vertritt. Die Teilnehmer können dann zwischen zwei verschiedenen Foren wählen. Geleitet werden diese von spannenden Persönlichkeiten, heißt es: Zum einen von Kristina Hasenpflug, die als Geschäftsführerin die Deutsche Bank Stiftung leitet, die sich für die Entwicklung und nachhaltige Potenzialförderung junger Menschen einsetzt. Das andere Forum wird von Thomas Stricker geleitet. Seine Agentur „Stricker Kulturmanagement“ stellt betriebswirtschaftliche Kernbereiche in den Dienst von Kultur und Musik. Beide Foren wollen durch die Planung eines Projektes einen umfassenden Einblick in den Arbeitsalltag des Kulturmanagements geben.

Eigenes Potenzial erkennen

Der „Artes Liberales“ in Mannheim veranstaltet zum vierten Mal so einen Workshop, der die Geisteswissenschaften und die Betriebswirtschaftslehre in Verbindung bringt. Ein guter Ansatz finden viele Studierende – wie etwa Leonora Krämer. Sie studiert im siebten Semester Kultur und Wirtschaft mit dem Schwerpunkt Geschichte. „Solche Workshops und Vorträge sind sehr hilfreich“, sagt die 23-Jährige. „Es zeigt, dass sich die beiden Felder nicht ausschließen. Etwas, das man als Geisteswissenschaftler sonst oft zu hören bekommt.“

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.10.2018