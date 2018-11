„Eine wertvolle Erfahrung“

Schon während er von der Wintervogelzählung berichtet, lässt sich seine Begeisterung dafür in seinem Gesicht ablesen: „Sobald das Wasser in Norwegen und Schottland gefriert, machen sich die Wasservögel auf den Weg zu uns nach Deutschland“, sagt Simon Steiger. „So lassen sich dann deutschlandweit Rückschlüsse auf die Populationen ziehen.“ Steiger engagiert sich ehrenamtlich bei der Wintervogelzählung. Der 23-Jährige studiert Psychologie an der Universität Mannheim und ist einer der Deutschlandstipendiaten. Warum genau, das wisse er nicht. „Vielleicht weil ich bei der Wintervogelzählung helfe. Ich könnte mir vorstellen, dass für das Stipendium Studenten ausgewählt werden, die sich nicht nur für ihr Studium interessieren, sondern auch Wissen in anderen Themengebieten ansammeln“, sagt Steiger. Laut einer Sprecherin der Universität Mannheim steht beim Deutschlandstipendium zwar die akademische Leistung im Vordergrund, aber auch Engagement außerhalb der Universität werde berücksichtigt.

Für Steiger stellt das Stipendium vor allem eine Wertschätzung seines Hobbys dar – aber auch eine finanzielle Erleichterung. Er erhält monatlich 300 Euro durch das Stipendium sowie die Möglichkeit, verschiedene Veranstaltungen zu besuchen, bei denen man Kontakte knüpfen könne, so Steiger.

Nini Asatiani kann dem nur zustimmen. Die 21-Jährige studiert BWL an der Universität Mannheim und erhält das Mannheimer Chancenstipendium. Es ist Teil eines bundesweiten Programms und wird daher an vielen Universität Deutschlands angeboten. Im Vordergrund stehe dabei vor allem die soziale Bedürftigkeit, so eine Uni-Sprecherin. Für die Bewerbung musste Asatiani neben einem Motivationsschrieben und ihrem Lebenslauf auch Kontoauszüge mit monatlichen Ein- und Ausgaben bereitstellen. „Der Betrag, den ich durch das Stipendium erhalte, wird daran angepasst, was ich brauche“, sagt Asatiani. Für sie bedeute das Stipendium neben der finanziellen Erleichterung und der Wertschätzung ihrer Motivation einen guten Abschluss zu erhalten auch weniger Stress. „Durch das Stipendium kann ich mich total auf die Uni konzentrieren“.

Bei Karin Wallmann steht ein ganz anderer Aspekt im Vordergrund. Die 20-Jährige studiert Politikwissenschaft an der Uni Mannheim und erhält das Spitzensport-Stipendium Metropolregion Rhein-Neckar. Ihr Stipendium ermögliche es ihr, sich voll und ganz auf ihr Training zu konzentrieren. Sie ist Sprinterin in der Leichtathletik. Die Noten seien für die Stipendienvergabe dabei zweitrangig. Entscheidend seien die sportlichen Leistungen, sagt Wallmann. „Trotzdem gibt es Ansprechpartner, an die ich mich wenden kann, falls die Noten abrutschen oder ich Uni und Training nicht unter einen Hut bekomme.“

Auch sie möchte das Stipendium nicht missen: „Uni, sechs Mal die Woche Training und Arbeiten wäre mir wirklich zu stressig“, so Wallmann. Deshalb ist sie froh, dass sie durch das Stipendium wertvolle Kontakte und 200 Euro im Monat erhalte. Christine Straub hat bereits das erste Examen in Jura geschrieben und arbeitet momentan an ihrer Promotion. Die 28-Jährige erhielt in ihrem neunten und zehnten Semester das Bronnbacher Stipendium. Bei diesem einjährigen Stipendium werden Stipendiaten mittels Workshops mit Kunst in Verbindung gebracht, um kreativer zu denken und sich auf Neues einzulassen. So sollen sie lernen, hin und wieder die Kontrolle abzugeben, da dies eine wichtige Kompetenz von Führungskräften sei, so eine Sprecherin der Universität Mannheim. Bei dem Stipendium handle es sich um eine rein ideelle Förderung, die sehr zeitintensiv sei: „Für das Stipendium haben wir Stipendiaten uns circa an 14 Wochenenden getroffen. Und das auch nicht nur in Mannheim. Wir waren zum Beispiel in Berlin oder in Frankfurt.“

Deshalb werde bei diesem Stipendium neben den Noten und sozialen Engagement auch Wert auf die Persönlichkeit gelegt, sagt Straub. Für sie sei das Stipendium eine wertvolle Erfahrung gewesen: „Sich mit Menschen auseinanderzusetzen, die etwas anders machen, hat mir persönlich neue Perspektiven gezeigt. So habe ich gelernt, dass der Weg nicht immer gerade laufen muss“, sagt Straub.

