Einzelunterricht an der Uni

Der Blick von Alessandra Volpe, Lektorin für Italienisch am Romanischen Seminar der Uni Mannheim, gleitet über leere Arbeitsplätze im Sprachlabor. Damit an der Universität Mannheim eine Lehrveranstaltung stattfinden kann, bedarf es mindestens zwei Studierender. Dieses Wintersemester ist jedoch nur eine Masterstudentin für Italienisch für den Sprachkurs eingeschrieben.

Da er wesentlicher Bestandteil der Studienordnung ist, wird Volpe ihn trotzdem ausrichten. „Dass ein Sprachkurs für eine Person veranstaltet wird, ist ein Sonderfall und im Fachbereich der Italianistik in den vergangenen Jahren erst einmal vorgekommen“, sagt Eva Eckkrammer, Professorin für romanische Sprach- und Medienwissenschaften an der Uni Mannheim.

Ganz anders ist es bei Fachbereichen wie BWL oder Psychologie. In BWL waren im vergangenen Frühjahrssemester mit insgesamt 1199 eingeschriebenen BWL-Studierenden die wirtschaftswissenschaftlichen Lehrveranstaltungen gut besucht. „Oftmals setzt man sich dann mit vollen Hörsälen oder Zusatzterminen für Lehrveranstaltungen auseinander. Ganz gegensätzlich sind die Zustände in der Romanistik. In Zeiten, wo geisteswissenschaftliche Fächer zunehmend im Fokus von Schließungsdiskussionen stehen, begegnen auch wir verschiedenen Herausforderungen“, sagt Eva Eckkrammer. „Doch es gelingt uns, auch mit kleinsten Kapazitäten zu wirtschaften.“ Wer sich für eine romanische Sprache begeistert, kann sich an der Universität Mannheim mit dem Studiengang „Kultur und Wirtschaft: Romanistik“ in einer dieser Fremdsprachen spezialisieren.

Der Zwei-Fach-Studiengang verbindet ein Kernfach mit einer Wirtschaftswissenschaft im Beifach. Das Veranstaltungsprogramm der Sprachübungskurse wird in allen Fachbereichen jedes Semester individuell geplant. Doch für die Italianistik können sich im Hinblick auf die Sprachübungskurse oft Schwierigkeiten ergeben.

Im Frühjahrssemester 2018 waren mit dem Abschlussziel Bachelor zwölf Italienisch-Studierende und sechs Italianisten im Master eingeschrieben, im Vergleich zu den romanischen Kernsprachen Französisch und Spanisch waren es 56 Bachelor Französisch-Studierende und 114 Bachelor Spanisch-Studierende.

„Wenn in einem Semester sehr wenig Italienisch-Studierende verzeichnet sind, besteht das Risiko, dass ein bestimmter Sprachübungskurs nicht ausreichend gefüllt werden kann. Entweder entfällt er und wird für das nächste Semester geplant – oder wir können ihn in Ausnahmefällen in Form von Einzelunterricht organisieren“, erklärt Eckkrammer.

Besonders gute Vorbereitung nötig

Bei der Vorstellung, als Einzige in einem Französischkurs unterrichtet zu werden, hält Esther Obermoser kurz inne. „Wir sind in der Französistik ebenfalls sehr wenige, dennoch ist bei mir bisher so ein Problem noch nicht aufgetreten“, sagt die Masterstudentin. „Es wäre im ersten Moment sehr komisch. Ich müsste mich besonders gut vorbereiten, weil die gesamte Aufmerksamkeit des Dozenten nur auf mich gerichtet wäre. Doch wenn ich den jeweiligen Kurs für meinen Studienabschluss belegen muss, dann würde ich die Option des Einzelunterrichts begrüßen“, sagt die Studentin. lok

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.10.2018