Engagement, viel Liebe und der Blick nach vorne

Diesen Posten hat seit drei Jahren Jürgen Weisser inne. Bei seiner Aufgabe strahlt er viel Freude und Energie aus, nicht nur während des Konzerts, sondern auch wenn er über die Arbeit mit dem Universitätschor spricht. Es wird schnell klar, hier scheint die Chemie zu stimmen. „Das Besondere ist die Begeisterungsfähigkeit der Sängerinnen und Sänger sowie die Qualität“, sagt Weisser. Damit diese auch beibehalten werden kann, ist viel Engagement nötig.

Jedes Semester findet ein Konzert statt, was für den Chorleiter vor allem eines bedeutet: Viel Arbeit in kurzer Zeit, denn nach nur etwa zehn Probeterminen beginnen die Auftritte. „Jeder muss sich selbst vor- und nachbereiten, wenn man merkt, dass man etwas noch nicht kann. Ich erwarte beispielsweise auch, dass man nicht in die Noten schaut, sondern nach vorne“, sagt Weisser. Solch ein hohes Niveau erwarte nicht jeder: „Wer neu dazu kommt, merkt entweder schnell, dass er hier falsch ist, oder aber er bleibt dran und beißt sich durch.“

Mit Nachwuchsproblemen sieht sich der Chor nicht konfrontiert. Bei Weissers Übernahme im Jahr 2015 seien es etwa 30 Mitglieder gewesen, seitdem hat sich diese Zahl mehr als verdoppelt. „Der Bedarf nach einem Chor ist also ganz klar da“, erklärt Weisser. Nicht zuletzt besteht dieser offensichtlich nicht nur bei den Studierenden: Eine gut gefüllte Schlosskirche, sowie langanhaltender Applaus am Ende des Konzertes dürften Indiz genug sein, dass auch das Publikum Gefallen an der Darbietung des Universitätschors hatte.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 06.06.2018