Erfolgreiche Forschungsprojekte

Anlässlich eines Austauschs mit Schweizer Forschern berichtete Peter Mudra, Präsident der Hochschule Ludwigshafen, über die außerordentlich erfolgreiche Entwicklung der Forschung an der Hochschule. Dort werde seit langem anwendungsorientierte Forschung als integraler Bestandteil der wissenschaftlichen Arbeit neben der Lehre betrieben. „Dass die Hochschule hier den Umfang der eingeworbenen Drittmittel von einer Million Euro 2012 auf rund 2,7 Millionen Euro im Jahr 2017 gesteigert hat, ist sehr bemerkenswert und macht uns ein wenig stolz“, ordnet Mudra den Erfolg, für den man auch Anerkennung seitens des rheinland-pfälzischen Wissenschaftsministerium erhalten habe, ein. In 24 größere Forschungsprojekte seien Forschende der Hochschule derzeit eingebunden, wobei hier zum Teil auch mit anderen Hochschulen sowie Unternehmen zusammengearbeitet werde.

„Immer mehr Unternehmen und Non-Profit-Organisationen wissen die Zusammenarbeit mit uns zu schätzen, da es in der Regel möglich ist, aus den Forschungsergebnissen einen zielgerichteten Transfer in die Praxis zu bewerkstelligen“, betont Prof. Dr. Marcus Sidki, der Leiter des Forschungszentrums an der Hochschule. Man werde hier nicht nachlassen, weshalb die Hochschule bereits weitere Projekte plane. kie