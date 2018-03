Erwartbarer Rückgang

Anzeige

Die Studiengebühren wurden im Wintersemester 2017/2018 in Baden-Württemberg wieder eingeführt – zumindest für manche Studierende. Für Nicht-EU/EWR(Europäischer Wirtschaftsraum)-Bürger ist seitdem ein Beitrag von 1500 Euro pro Semester zu errichten. Und auch Studierende, die ein Zweitstudium beginnen, zahlen dafür 650 Euro pro Semester. Nach einem Jahr zeigt sich: Der durch die finanzielle Belastung vermutete Rückgang der Neueinschreibungen an den Hochschulen ist eingetreten. Im vergangenen Semester lag die Zahl der Neueinschreibungen von internationalen Studierenden in Baden-Württemberg bei 5155. „Das ist ein moderater Rückgang von knapp 21,6 Prozent über alle Hochschularten hinweg und liegt in dem Umfang, wie wir ihn erwartet haben“, so Wissenschaftsministerin Theresia Bauer.

An den einzelnen Hochschulen ist der Rückgang unterschiedlich. An der Universität Mannheim ist im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang von 224 auf 219 Neueinschreibungen internationaler Studierender zu beobachten, während sich an der Uni Heidelberg ein signifikanterer Rückgang von 458 auf 287 Immatrikulationen erkennen lässt.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann betont trotz zurückgehender Zahlen, dass das Interesse der internationalen Studierenden ungebrochen sei. In drei bis vier Jahren erwarte man einen Ausgleich der Zahlen. Die Gebühren seien „wichtige Weichen für die Zukunft“, um die Internationalisierung der Hochschulen zu stärken und hätten langfristig positive Auswirkungen.