Expertise gewürdigt

Der Rektor der Hochschule Mannheim, Dieter Leonhard, ernannte Mario Mezler zum Honorarprofessor. Hiermit würdige die Hochschule Mannheim laut eigener Pressemitteilung seine herausragende berufliche und wissenschaftliche Expertise und sein langjähriges und vielfältiges Engagement. Mezler ist neben seinen Aufgaben als Lehrbeauftragter der Fakultät für Biotechnologie der Hochschule in verschiedensten Gremien aktiv und setze sich besonders für die Ausbildung und die Entwicklung von Studierenden der Hochschule ein. Seit 2014 ist er Präsident des Vereins der Freunde der Hochschule Mannheim. Die Laudatio hielt Günter Claus von der Fakultät für Biotechnologie.

Mario Mezler studierte Biologie an der Universität Stuttgart-Hohenheim, an der University of Massachusetts sowie der Cornell University und promovierte 1999 am Institut für Physiologie der Universität Stuttgart-Hohenheim. Nach einer Tätigkeit bei der Bayer AG kam er 2001 zunächst als Laborleiter und später Projekt- sowie Gruppenleiter zur damaligen Abbott GmbH & Co KG nach Ludwigshafen. Seit 2014 ist er „Principle Scientist“ bei der AbbVie Deutschland GmbH & Co KG.

Mezler lehrt an der Hochschule Mannheim seit 2010 als Lehrbeauftragter Pharmacology im internationalen Masterstudiengang „Biotechnology“ der Fakultät für Biotechnologie. Viele seiner Studierenden hätten ihren beruflichen Weg erfolgreich in Unternehmen oder auch mit einer Promotion fortgesetzt.

Mezler engagiere sich zudem mit Vorträgen zur beruflichen Entwicklung und zur Rolle der Führungskräfte in Unternehmen und ist seit 2011 Mitglied des Industriebeirats der Fakultät für Biotechnologie. In dieser Position berate er die Fakultät bei der Weiterentwicklung des Lehr- und Forschungsinhaltes. Unter seiner Leitung habe der Verein der Freunde sein Angebot ausgeweitet sowie ein Alumni-Netzwerk und ein Karriereportal ins Leben gerufen. Diese Initiativen erlaubten eine weitergehende Vernetzung der Hochschule mit den Unternehmen der Region. kie

