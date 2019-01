Fachtag zu Gerontologie

Zu einem Fachtag „Angewandte Gerontologie – Gerontopsychiatrie im Theorie-Praxisdialog“ lädt die Hochschule Mannheim alle Interessierten ein. Der Fachtag findet im Rahmen des Verbundprojektes „Zukunft Alter: Wissenschaftliche Weiterbildung und Verbundmaster Angewandte Gerontologie“ am Freitag, 1. Februar, an der Hochschule statt. Dabei soll es etwa um die Fragen gehen, wie lange Menschen mit Demenz zu Hause wohnen bleiben können – und was dafür getan werden muss, um sie dabei zu unterstützen. Auch technische Assistenzsysteme sollen an dem Tag eine Rolle spielen.

Die Teilnahme an dem Fachtag ist kostenlos, Anmeldung erforderlich unter E-Mail sekretariat@sozialwesen.hs-mannheim.de. Das Programm findet sich im Internet unter www.hs-mannheim.de. red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 02.01.2019