Fairer Campus und viel mehr Wohnheimplätze

Am Dienstag und Mittwoch, 17. und 18. April, ist es soweit: Einmal jährlich wird das Studierendenparlament (Stupa) der Universität Mannheim von den Studierenden gewählt. Dort sitzen dann für ein Jahr 23 Vertreter und entscheiden über alle zentralen Anliegen der Verfassten Studierendenschaft (VS). Unter anderem bestimmt das Stupa den Allgemeinen Studierendenausschuss, der die Studierenden in der Öffentlichkeit vertritt und beschließt den Haushaltsplan der VS.

In der letzten Legislaturperiode traten nur vier Parteien zur Wahl an. In diesem Jahr sind wieder zwei neue, genauer gesagt, zwei alte Parteien, am Start. Denn nach einem Jahr im Ruhemodus kehrt die Liberale Hochschulgruppe zurück. „Klar hat uns das ‚Aussetzen’ im letzten Semester zum Nachdenken und Umstrukturieren angeregt“, so Gerrit von Zedlitz und Luca Keller, beide Vorsitzende der LHG. Daher haben sie sich „intensiv mit der Konzeption eines neuen Wahlprogramms, eines neuen Social-Media-Auftritts und der stärkeren Kooperation mit anderen Hochschulgruppen befasst.“

Forderung nach mehr Bafög

Auch die Studentische Linke (SDS) stürzt sich nun, gerade einmal zwei Monate nach der Neugründung (wir berichteten), in den Wahlkampf. Besorgt seien sie nicht, so Leon Brülke, Vorsitzender der SDS: So wolle die Partei für mehr Wohnheimplätze und Bafög sowie eine Transparenzklausel für Drittmittel einstehen. „Wir sind optimistisch und haben uns viel vorgenommen, denn es gibt viel zu verändern“, so Brülke.