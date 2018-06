Forschungspreis für Lehrstuhlinhaberin

Anzeige

Das Roman Herzog Institut (RHI) hat vier jungen Wissenschaftlern den Roman Herzog Forschungspreis Soziale Marktwirtschaft 2018 verliehen. Unter den Preisträgern ist Laura Marie Edinger-Schons, Inhaberin des Lehrstuhls für Corporate Social Responsibility an der Uni Mannheim. Bei dem Forschungspreis handelt es sich um eine der höchstdotierten Auszeichnungen auf dem Gebiet der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, der zum fünften Mal verliehen wird. Edinger-Schons erhält für ihre Arbeit einen von zwei dritten Preisen. Sie diskutiert in ihrer Habilitationsschrift „Essays on Corporate Social Responsibility (CSR) and Marketing“ Fragen der Unternehmensverantwortung und untersucht, wie Unternehmen den Erwartungen ihrer Anspruchsgruppen gerecht werden können.

Ihre weitere Forschung fördert das RHI mit einem Preisgeld von 5000 Euro. Im Rahmen der diesjährigen Preisverleihung schrieb das RHI zudem offiziell den Forschungspreis 2019 aus. Von heute an können bis zum 31. Dezember dieses Jahres Dissertationen und Habilitationen für den Forschungspreis Soziale Marktwirtschaft 2019 eingereicht werden. Selbstbewerbungen sind ebenso möglich wie Vorschläge von Fakultäten und Instituten. igl