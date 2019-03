„Freundschaft braucht nicht viele Worte“

Ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich behaupte, dass ich sehr gut Englisch spreche. Schon in der Grundschule kam ich das erste Mal mit der Sprache in Kontakt, seit fast vier Jahren schaue ich amerikanische Filme und Serien im Originalton.

Und dennoch war ich skeptisch, als ich vor fünf Monaten mein Auslandssemester in Stockholm antrat. Meine Skepsis bezog sich dabei nicht auf die englischen Kurse. Nein, was mich umtrieb, waren die persönlichen Kontakte. Würde ich es schaffen, mit anderen Austauschstudierenden enge Freundschaften zu knüpfen? Man ist in seiner Muttersprache eben doch freier, spontaner, ja womöglich persönlicher.

Auslandssemester als „Muss“

Dass ich ins Ausland gehen würde, wusste ich schon seit dem Beginn meines Studiums. Für BWL Studierende an der Universität Mannheim ist das Auslandssemester verpflichtend. Eine schöne Sache, denn so werden einem alle Kurse problemlos angerechnet. Außerdem gibt es eine riesige Auswahl an Partnerunis: über 200 in mehr als 50 Ländern. Meine Wahl fiel recht schnell auf Stockholm. Die schwedische Kultur hatte mich schon immer interessiert, auch das etwas andere Studiensystem gefiel mir.

In Stockholm ist das Semester noch einmal in vier Perioden unterteilt. Die Grundregel ist dabei ganz einfach: Eine Periode entspricht einem Monat, und der wiederum einem Kurs. Das macht das Studium im Vergleich zum Mannheimer System deutlich angenehmer. Während des Semesters muss man sich nicht auf mehrere Fächer gleichzeitig konzentrieren und am Ende schreibt man nicht fünf oder sechs Klausuren in zwei Wochen. Endet eine Periode, endet auch das Fach. Ebenfalls anders als in Mannheim: In jedem Kurs gibt es Seminare. Dort muss man in Kleingruppen wissenschaftliche Artikel vorstellen, Fallstudien bearbeiten oder kleine Hausarbeiten schreiben. Diese interaktive Form der Wissensvermittlung hat mir sehr gut gefallen. In Stockholm habe ich außerdem eine Begeisterung für die schwedische Sprache entwickelt: „Jag heter Jonas och jag kommer från Mannheim.“ Ins Deutsche übersetzt bedeutet dieser Satz „Ich heiße Jonas und ich komme aus Mannheim.“ Schwedisch ist eine erstaunlich simple Sprache. Viele Wörter kennt man aus dem Deutschen oder Englischen. Verben müssen nicht konjugiert werden. Nötig ist ein Sprachkurs jedoch nicht. Fast jeder Schwede spricht Englisch. Sogar die älteren Generationen. Stockholm selbst ist eine wunderschöne Stadt, die viel zu bieten hat. Die schwedische Hauptstadt erstreckt sich über 14 Inseln. Am bekanntesten ist wohl die historische Altstadt Gamla Stan mit ihren engen Gassen. Wer auf urige Kneipen steht, sollte im Stadtteil Södermalm vorbeischauen und Naturfreunde kommen in Djurgården auf ihre Kosten. Nur an die kurzen Tage im Dezember musste ich mich gewöhnen. Kurz vor Weihnachten war es nur etwa sechs Stunden hell.

Am Ende habe ich Stockholm schweren Herzens verlassen. Das lag an der Stadt aber auch an den vielen tollen Menschen, die ich kennengelernt habe. Meine anfängliche Skepsis hat sich nicht bewahrheitet. Für enge und persönliche Freundschaften ist Sprache zweitrangig, da muss es menschlich passen. Natürlich ist ein breiter Wortschatz hilfreich, aber gute Freunde verstehen einen eben auch ohne viele Worte. Das war die mit Abstand beste Erfahrung meines Auslandssemesters. jsp

