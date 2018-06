Gemeinsam viel bewegt

Anzeige

Sich sozial engagieren und so die Welt ein Stückchen besser machen: Das ist eine Vision, die Michael Ludäscher antreibt. Seit gut einem Jahr ist er an der Universität Mannheim in der Hochschulgruppe von UNICEF, dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, aktiv. Und neben dem Studium des „Master of Management“ ein Ehrenamt auszuüben, ist für ihn dabei alles andere als pharisäerhaft.

Schon vor geraumer Zeit begann Ludäscher, sich für Menschen stark zu machen, die Not erleiden oder denen es von Medikamenten bis Bildung an lebensnotwendigen Mitteln fehlt. „Vor Beginn meines Master-Studiums habe ich mich für Christel House South Africa, eine gemeinnützige Schule in Südafrika, engagiert. Sechs Monate lang war ich dort hauptsächlich im Marketing-Bereich tätig. Mir wurde bewusst, wie sehr man auch schon mit kleinen Geldmengen Großes bewirken kann“, erzählt er. Eine rundum wertvolle Erfahrung sei das gewesen, die Spuren in dem 24-Jährigen hinterlassen haben.

Ein Beitrag für die Gesellschaft

Waffelverkäufe, Benefizkonzerte, Informationsveranstaltungen oder Spendenläufe – die Aktionen, die die Hochschulgruppe auf die Beine stellt, sind vielseitig. Alles beruht dabei auf Spendenbasis. Dadurch unterstützen aktuell über 30 Studierende die Arbeit von UNICEF. „Dabei kann jeder individuell bestimmen, in welchem Umfang man sich in einem bestimmten Projekt einbringen möchte“, so Ludäscher. War er selbst zunächst noch ein einfaches Teammitglied, so wurde er jüngst in den Vorstand gewählt. Die Karriereleiter zu erklimmen, hatte er dabei nicht im Sinn.