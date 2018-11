Grenzenlose Kreativität

Nina Schneider ist Professorin an der Popakademie Mannheim. © Stern

Professoren und Dozenten halten Vorlesungen und Seminare, doch was macht ihren Berufsalltag noch aus? Unsere Serie stellt sie vor.

Absolventen der Popakademie Baden-Württemberg würde man zunächst kaum in der Fashionbranche vermuten, aber genau das haben manche Absolventen getan und das Sockenlabel „von Jungfeld“ gegründet. Das Rüstzeug dafür hatten sie an der Popakademie erworben. „Unsere Studenten können über den Tellerrand schauen“, erklärt Nina Schneider. Sie ist Professorin an der Popakademie in Mannheim und meint jene des Masterstudiengangs „Music and Creative Industries“ (MCI). Dieser wurde das erste Mal im Wintersemester 2011/12 als Business-Studiengang angeboten. Schneider stieß rund ein Jahr zuvor zur Führungsriege der Hochschule, hob ihn mit aus der Taufe und hilft bei dessen ständiger Weiterentwicklung als Studiengangsmanagerin mit. Aktualität ist das oberste Gebot. „Man muss am Puls der Zeit bleiben“, lautet ihre Arbeitsmaxime.

„MCI ist so konzipiert, dass er einen ganzheitlichen Blick auf die Kreativwirtschaft bietet“, sagt Schneider. Die Branchen der Kreativwirtschaft würden zunehmend zusammenwachsen. Deshalb würde das Curriculum die Grenzen des Musik-Business verlassen und in andere Sparten der Kreativbranche hineinragen. „50 Prozent unserer Absolventen etablieren sich in der Musikbranche,“ so die Professorin, ein ebenso großer Teil würde in die Kreativwirtschaft eintauchen, von „Sony Interactive Entertainment“ bis hin zu „RTL“.

Schneider schaute einst selbst über den Tellerrand, sonst wäre sie als diplomierte Sportwissenschaftlerin mit Schwerpunkt Informatik der TU Darmstadt kaum an der Popakademie gelandet. Ein Aufbaustudium an der Uni Tübingen (Medienwissenschaft und -praxis), anschließende Promotion im Bereich „Medienkonvergenz“ sowie eine begleitende Lehrtätigkeit an der Hochschule ebneten den Weg in die Welt der Kreativen. cst

