„Hebammen sind unverzichtbar“

Eine Schwangerschaft bedeutet eine große Veränderung im Leben. Hebammen betreuen die Familie in dieser Zeit – und auch bei der Geburt sowie danach. Einer der ältesten Berufe der Welt bringt viel Verantwortung mit sich. So sehen das zumindest auch die EU-Politiker und erließen dazu die Richtlinie 2013/55/EU. Diese besagt, dass die Ausbildung bis zum 18. Januar 2020 akademisiert werden muss, also ein Studium notwendig sein wird. Nach einer Pressemitteilung der Deutschen Gesellschaft für Hebammenwissenschaft werde dies bereits in allen Ländern der EU umgesetzt – in Deutschland aber nur bedingt.

Ute Bauer (Bild) ist Leiterin der Hebammenschule in Speyer. Die Berufsschule bietet in Kooperation mit der Hochschule Ludwigshafen seit 2010 einen ausbildungsintegrierten Studiengang an. Dabei erhalten die Auszubildenden Praxisstunden in einem Krankenhaus und Theorie an der Hebammenschule und Hochschule. Es gibt auch schon primäre Studiengänge in Deutschland. „Dann gäbe es gar keine Hebammenschulen mehr“, so Bauer. „Aber das steht noch alles in den Sternen, die Politiker müssen die Entscheidungen fällen.“

Die Leiterin der Hebammenschule spricht sich für den ersteren Weg aus. „Bei dem ausbildungsintegrierten Studiengang wird weiterhin ein Ausbildungsgehalt für drei Jahre gezahlt, Studenten erhalten das nicht und müssten die Kosten ihrer Ausbildung selbst tragen.“ Auch laut Pressemitteilung der Deutschen Gesellschaft für Hebammenwissenschaft müsse wegen Versorgungsengpässe in der Geburtshilfe eine finanzielle Sicherheit geschaffen werden.

Nina Knape (Bild) ist Professorin für Hebammenwissenschaft an der Hochschule Ludwigshafen. „Im ersten Semester erlernen die Studierenden Grundlagen wie das wissenschaftliche Arbeiten. Eine Hebamme muss sicherstellen, dass es Mutter und Kind bei der Geburt gut geht, das ist eine hoch verantwortungsvolle Arbeit. Da wird dann geschaut, was die Literatur zu verschiedenen Betreuungsangeboten und Behandlungsmöglichkeiten sagt.“ Auch erlernen sie Kenntnisse der Betriebswirtschaftslehre, die besonders dann notwendig seien, wenn eine Hebamme freiberuflich arbeiten möchte. Bauer sagt, dass Kenntnisse über Anatomie, Gynäkologie und Physiologie der Geburt an der Hebammenschule gelehrt werden. „Auch die soziale Arbeit in den Familien wird immer wichtiger, Hebammen könnten zu Flüchtlingsfamilien kommen. Hierbei gibt es ganz neue Fragen, wenn Frauen beispielsweise eine Beschneidung haben.“

Nina Knape von der Hochschule Ludwigshafen sagt, dass die Kooperation mit der Hebammenschule Speyer zwar sehr gut laufe, sie sieht aber auch große Vorteile in einem Dualen Modell, in dem die Hochschule ausschließlich mit den Praxiseinsatzorten wie dem Kreißsaal in Speyer kooperiert. „Eine klare Lösung ist das einfachste. Der Hebammenberuf ist sehr anspruchsvoll, da ist ein reguläres Studium die angemessene Wahl.“

Die Hebamme leite eigenverantwortlich eine normal verlaufende Geburt und müsse auch bei einem Kaiserschnitt im OP-Saal anwesend sein. Weiter sagt Knape: „Außerdem wird den Studierenden viel zugemutet, wenn sie mindestens drei verschiedene Orte der Ausbildung haben.“ Auch bei einem Studium müsse der Praxisanteil hoch bleiben, der am besten in die Vorlesungszeit fest eingeplant werde. „Für die Praxisphasen kann über eine Vergütung nachgedacht werden, um den Studierenden bei der Finanzierung des Studiums zu helfen.“

Martha Jeschonneck (Bild) hat sich für den ausbildungsintegrierten Studiengang entschieden. „Studium ist die Zukunft. Ich möchte eine wissenschaftsfundierte Arbeit leisten können“, so die 24-Jährige. Jeschonneck studiert im sechsten Semester. „Wir leisten eine wichtige und notwendige Arbeit, es ist ein Beruf von Frauen für Frauen. Hebammen sind unverzichtbar.“ Mareike Roggenkamp (Bild) studiert im dritten Semester. „Eine reine Akademisierung hätte zur Folge, dass der Bezug zur Praxis geschwächt werden würde, das heißt, die Anzahl der Praxisstunden würde sinken“, sagt die 37-Jährige. Und Paula Willinger (Bild) studiert im dritten Semester. „Ich finde es problematisch, dass ohne Schule das Ausbildungsgehalt wegfällt.“ Der Praxisbezug müsse erhalten bleiben. „Der Hebammenberuf lebt von Handgriffen, die über Generationen weitergegeben werden. Wirklich lernen kann man nur mit einer Anleitung an der Frau statt an einer Puppe.“

