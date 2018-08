Hilfe im Studium, aber auch bei den kleinen Dingen

Anzeige

Für das „Welcome“-Programm veranstaltet das AAA fast jeden Monat eine Veranstaltung. „Highlight dieses Jahr war der Ostereier-Workshop, bei dem wir gemeinsam Ostereier angemalt haben“, sagt Giraud-Bellm. Konstantin Werner ist von Anfang an dabei gewesen. Der 26-Jährige beginnt im kommenden Herbstsemester seinen Master im Lehramt für Politik und Wirtschaft. Nebenher studiert er, ebenso im Master, Politikwissenschaften. „2016 ist die Debatte um Flüchtlinge gerade hochgekocht und auch die Frage, wie man sie integrieren kann“, so Werner.

Für den Studierenden, der zuvor bereits am „Buddy-Programm“ der Initiative „Visum“ teilgenommen hatte, habe sich so eine gute Möglichkeit ergeben, mit Leuten in Kontakt zu kommen, erzählt er. Das Programm sei eine Verpflichtung, über die man sich bewusst sein müsse, sagt Werner.

„Du kannst ja nicht nach den zehn Monaten sagen, dass das Programm vorbei ist und den Menschen einfach links liegen lassen“, sagt er. Der 26-Jährige trifft sich noch regelmäßig mit seinen beiden Tandem-Partnern, geht mit ihnen spazieren, oder abends ein Bier trinken oder in der Mensa essen.

Besonders wichtig sei auch, kein Helfersyndrom gegenüber dem Tandem-Partner zu entwickeln: „Man muss auf eine freundschaftliche Ebene kommen, die Person an sich ernst nehmen und nicht immer fragen, ob er noch Hilfe benötigt.“ Es gehe beim „Helfen“ meist um kleinere Fragen: „Für uns ist so vieles selbstverständlich, worüber man gar nicht nachdenkt.“ So beantworte er, wie man hier Personen anspreche oder ab wann man unhöflich oder aufdringlich wirke.

