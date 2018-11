Hochschulen stellen sich vor

Was gibt es für Studiengänge, wie sieht das Studium aus, wie ist das Leben an den Hochschulen? Gleich drei Einrichtungen präsentieren heute und am Samstag ihre Angebote. Heute von 8.30 bis 13 Uhr lädt die Hochschule Mannheim zum Infotag ein. Es können Vorträge, Führungen und Infostände besucht werden. Das vollständige Programm ist auf der Webseite www.hs-mannheim.de zu finden. Der Tag beginnt mit einem Infomarkt im Foyer des Gebäudes H, bietet dabei verschiedene Vorträge rund ums Studentenleben an. Parallel gibt es Programm-Angebote der einzelnen Fakultäten.

Ebenfalls heute gibt es mit Partnerunternehmen an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mannheim einen Studieninformationstag. Im Rahmen der landesweiten Veranstaltung können sich Studieninteressierte von 8 bis 13 Uhr auf dem Campus Coblitzallee in Mannheim-Neuostheim über die Studienmöglichkeiten informieren. Infoveranstaltungen, Vorträge und die Möglichkeit zum direkten Gespräch mit Unternehmensvertretern und Professoren bieten Gelegenheit zur Studienorientierung.

Am Samstag, 24. November, lädt die Hochschule Ludwigshafen am Rhein von 10 bis 14 Uhr Interessierte zum „Tag der offenen Tür“ auf den Campus in der Ernst-Boehe-Straße 4 in Ludwigshafen ein: Im Erdgeschoss des A-Gebäudes stellt die Hochschule sich und ihr Studienangebot in den Bereichen Wirtschaftswissenschaften, Sozial- und Gesundheitswesen vor. Schnuppervorlesungen, Infovorträge und Führungen und Aktionsstände sind Teil des Programms. kie

