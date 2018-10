Hotelbar wird zu Wohnzimmer

Musik entsteht nicht ohne Grund, sondern aus einem vielschichtigen Geflecht aus Inhalten heraus. Historische, gesellschafts-politische, persönlichen oder zeitgeistliche Gesichtspunkte fließen in den Entstehungsprozess ein. Erst das Verstehen dieser Zusammenhänge ermöglicht den vollkommenen Zugang zur jeweiligen Musik.

Vor rund sechs Jahren reflektierten vor diesem Hintergrund der gegenwärtige künstlerische Direktor der Popakademie, Udo Dahmen, und der damalige SWR-Intendant, Johannes Weiß, über ein Sendungsformat. Heraus kam „Erklär mir Pop“, eine wöchentliche rund zehn minütige Radiosendung. „Ziel ist es, die Stories hinter den großen Songs der Popgeschichte zu erzählen und dabei Titel zu finden, die in bestimmter Szenerie stilbildend waren“, erklärt Dahmen. In der Sendung greife er ein Stück der Pop- und Rockhistorie heraus und versuche es, der Hörerschaft mit fachkundigem Hintergrundwissen, das bisweilen verblüffende Querverstrebungen offenbare, näher zu bringen.

Pop- und Rockhistorie

Eine interessante und zugleich locker-eingängige Methode, sich Wissen anzueignen, wie man schnell feststellt. Dieses Projekt setzte er vor kurzem live im Rahmen des aktuell stattfindenden „Enjoy Jazz Festivals“ fort. In der Bar des Mannheimer Syte Hotels gab er eine Live-Kostprobe seiner SWR2-Beiträge. Ein Abend, der buchstäblich Radio zum Leben erweckte und in dreierlei Lebensgeschichten einer einzigen Person kurze Einblicke gewährte: in das persönliche Leben von Udo Dahmen, in sein Leben als aktiver Musiker und zu guter Letzt in das als künstlerischer Leiter der Popakademie.

Schon nach kurzer Zeit schien sich die Hotelbar in das erweiterte Wohnzimmer eines Professors zu verwandeln, das eine Mischung aus Vorlesung für ältere Semester und fachkundigem Plausch unter Freunden beherbergte. Dahmen hatte hinter einem Schaltpult Platz genommen, seine Zuschauer saßen entspannt auf Sofas und Barhockern mit Getränken in der Hand. Zwei Stunden gab es reichlich musikalisches Anschauungsmaterial vom einzigen Instrumentalstück der Rolling Stones aus dem Jahre 1963 bis in die Jetztzeit, zu einem Stück aus dem im Frühling erschienen Konzeptalbum „The Horror“ von Get Well Soon, der Band um den Mannheimer Multiinstrumentalisten und Popakademie-Absolventen Konstantin Gropper. Bassist der Band ist Timo Kumpf, Maifeld-Derby-Veranstalter und ebenfalls Akademie-Absolvent.

Die Erwähnung seiner ehemaligen Schützlinge lässt nur eine von vielen Anknüpfungspunkten dieser Veranstaltung zur Hochschuleinrichtung für populäre Musik aufblitzen. Im Fokus stand eine kunterbunte musikalische Mischung stilprägender Bands und Künstler, die oftmals in Zusammenarbeit mit ihren Produzenten die nationale, wie internationale Musikentwicklung maßgeblich beeinflusst haben. Darunter The Yardbirds, Led Zeppelin, David Bowie oder nationale Bands der späten 60er Jahre, wie Can und Kraftwerk. Kraftwerk gelten als Pioniere des Elektro-Pop, waren unter anderem Wegbereiter für Depeche Mode. Produzenten-Legenden wie Conny Plank und Brian Eno, der vor kurzem seinen 70. Geburtstag feierte, fanden genauso Beachtung. Es ergaben sich im Erzählen verblüffende Zusammenhänge, die dem Publikum nicht selten „Ah“ oder „Oh“-Laute entlockten. Die Herangehensweise an Musik, die sowohl der Abend im Syte Hotel, als auch die SWR-Beiträge verdeutlichen, wirken auf den ersten Blick als nette Geschichten. Auf den zweiten Blick eröffnet sich jedoch ein vielschichtig vernetzter musikwissenschaftlicher Kosmos.

Die Geschichte dahinter

In analoger Vorgehensweise finden diese Inhalte im Fach Popmusikgeschichte unter anderem gelehrt von David-Emil Wickström und Heiko Wandler oder SWR3-Mitarbeiter Jörg Lange Einzug in das Curriculum der Akademie. Dahmen selbst streue die Geschichten nach eigenen Angaben gerne in seine Einführungsvorlesungen ein, ansonsten sei er grob gesagt als Schlagzeugfachmann in methodisch-didaktischen Angelegenheiten unterwegs.

Der Musiker Dahmen spielte vor seiner Zeit an der Popakademie unter anderem bei der Krautrock-Band Kraan mit und kam so auch mit Conny Plank in Kontakt. „Wir sind auf die Bühne und haben irgendwie losgelegt. Proben konnte man mit Kraan nicht, denn bei Proben hatte man sofort etwas Neues erschaffen“, lacht Dahmen in Erinnerung an vergangene Zeiten.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 31.10.2018