Ausbildung verspricht mehr Praxis

Der Vortragende Benedikt Sand von der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald findet solche Beratungstage sehr wichtig: „Ausbildungsberufe werden an Leute gebracht, die oft wenig Berührungspunkte damit hatten.“ Wem der Theorieschwerpunkt an der Universität nicht leicht falle, der könne Spaß an der praxisorientierten Ausbildung finden. Ein Handwerker kann das Ergebnis seiner Arbeit sehen. Damit verliert sich der abstrakte Charakter, den ein Studium mit sich bringt.

„Ich möchte das Handwerk attraktiv machen, weil Fachkräfte gesucht werden“, so Sand. „Handwerksberufe bieten fantastische Zukunftschancen und man kann dabei auch ein gutes Gehalt verdienen.“

Gerade wer sich für die digitale Zukunft interessiert, könnte im Handwerk gut aufgehoben sein, denn dieses müsse im Sinne der Digitalisierung zukunftsfähig gemacht werden. „Auch in 30 Jahren wird man noch Handwerker brauchen, das kann nicht ersetzt werden, denn vieles muss von Menschenhand gemacht werden“, sagt der Koordinator für Berufsorientierung. Sand wirbt für die Handwerksberufe auch damit, dass auch international gute Chancen bestünden.

In einer sich schnell verändernden Welt können Jobsicherheiten und stabile Zukunftsaussichten ein ausschlaggebendes Argument sein. Wer bereits einen technischen Studiengang angefangen hatte, weise somit schon einmal eine technische Affinität auf. Aber Geisteswissenschaftler könnten genauso gut ins Handwerk wechseln. Was es brauche, sei handwerkliches Geschick, die Freude an der Arbeit mit den Händen, einen guten Umgang mit Kunden und mathematische Kenntnisse. Realschüler, Abiturienten und Studienabbrecher stünden derzeit bei der Bewerbung auch nur wenig in Konkurrenz, da es potenziell genug Ausbildungsplätze für alle gebe.

Der Beratungstag eignet sich sowohl für Studierende, die einen Spurwechsel in Betracht ziehen, als auch für interessierte Schülerinnen und Schüler. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. kie

