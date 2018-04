Im Grünen besser denken

Anzeige

Harald Pfeiffer, Mitarbeiter der Wirtschaftsförderung der Stadt Mannheim und Experte für die Arbeitsgruppe, begleitet zusammen mit Teilnehmerin Myftari das Testen der Outdoor-Workbox, den Arbeitsplätzen an der frischen Luft. „Es soll eine Box sein für die Leute, die diese nutzen. Gerade Studenten und Selbstständige sind wichtige Zielgruppen für das Arbeiten im Freien“, sagt Pfeiffer. Deshalb sei das Feedback der testenden Teilnehmer wichtig und der Standort an der Hochschule ideal. Erste Ideen für weitere Standorte entstehen beim Testen durch neugierige Teilnehmer: „Ein Standort am Wasser oder eine Kooperation mit dem Luisenpark wäre perfekt für dieses Arbeitskonzept“, sagt ein junger Student.

Öffentliches Testen ist wichtig

„Es ist das erste Mal, dass mit Lösungskonzepten draußen im Freien gearbeitet wird“, betont Helke Wendt-Schwarzburg, wissenschaftliche Mitarbeiterin von „inter 3“ und Projektleiterin von „Migrants4Cities“. Das öffentliche Testen innerhalb des Urban Design Thinkings sei ein wichtiger Schritt, um Stärken und Schwächen der ersten Prototypen herauszufinden. Erst mit der Durchführung der Methode könne diese weiterentwickelt werden. Nach der Erarbeitung verschiedener Lösungskonzepte im Rahmen des öffentlichen Stadtlabors in der Eberhard-Gothein Schule im Februar (wir berichteten) werden die Lösungsideen nun getestet. Die Hochschule Mannheim stellte dafür ihren „grünen Campus“ zur Verfügung, der ideale Platz, um die Outdoor-Workbox der Gruppe „Arbeiten“ vorzustellen und erlebbar zu machen. Matthias Bandtel, Projektleiter von „Kompass“ der Hochschule Mannheim, nahm beim „UrbanLab“ im Februar teil und war von der Projektidee begeistert.

„Alles verändert sich. Die Stadt ist im Wandel. ,Migrants4cities’ arbeitet so, wie wir es auch den Studenten unseres Projektes nahelegen wollen: Im Gespräch mit den Nutzern“, sagt Bandtel. Die Methode des Urban Design Thinkings in Aktion zu erleben, sei großartig gewesen. Durch die Kooperation mit „Migrants4Cities“ ist das Testen auf dem Campus der Hochschule Mannheim nun möglich geworden.

Die Gruppe „Mobilität“ und „Zusammenleben“ testeten am selben Tag ihren Prototypen des kulturellen Programms der „KulTour-Tram“ am Marktplatz. Zwei weitere Workshops sind bereits in Planung, bei denen die ersten Testläufe verbessert und durch neue Ideen weiterentwickelt werden. Das Projekt läuft insgesamt noch ein Jahr. Vielleicht wird in dieser Zeit aus der bisher kostengünstigen Zwischenversion der kleinen Arbeitsplätze für draußen ein Endprototyp mit Zukunft.

