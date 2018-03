Immer höflich sein!

Anzeige

Ob als Werkstudent, Pommes-Verkäufer oder studentische Hilfskraft, Studierende sind kreativ, wenn es darum geht, ihr Budget aufzubessern. Was sie alles machen, erzählt unsere neue Serie.

„Hallo, hier spricht Antonia...!“, der Satz, der nun folgt, könnte sie zu jeder Tag- und Nachtzeit fehlerfrei aufsagen. „Der Job bedeutet kaum Anstrengung und keine absurden Arbeitszeiten. Flexibilität schreibt man als Student bekanntlich groß.“ Antonia arbeitet seit einem guten Jahr in einem Call Center. Bei vielen stellen sich bei der Vorstellung, den ganzen Tag in einem stickigen Raum mit schlecht gelaunten Menschen zu telefonieren, die Nackenhaare auf. Aber wie so oft wird hier ein Klischee bedient, das sich mit der Realität nur in Teilen deckt. Telefonieren ist offensichtlich die Haupttätigkeit, wenn man bei einem Call Center arbeitet. Bei so vielen Gesprächen lernt man, ganz neue Perspektiven und Meinungen kennen – ob man sie nun teilt oder nicht.

Hin und wieder sind da sehr amüsante Unterhaltungen das Resultat. Sogar mit Xavier Naidoos Mutter hat die Philosophie-Studentin schon gesprochen – „nette Frau“ sagt sie. Ziel ihrer Telefonate ist es, eine Umfrage durchzuführen, bei der nicht nach abgeschlossenem Gespräch, sondern nach Stunde bezahlt wird. Das entspanne sie auf jeden Fall, weil es keine Auswirkung auf die Bezahlung habe, wenn „derjenige am anderen Ende keine Lust hat“. Bei ihrer Arbeit bleiben dabei Höflichkeit und angemessener Umgangston manchmal auf der Strecke. „Daran muss man sich gewöhnen und vor allem daran, nicht zurückzuschießen“, sagt die 22-Jährige. Sie sei schon mehrmals angeschrien oder auch mal beschimpft worden.