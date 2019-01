Infos zum dualen Master

Heute werden um 16.15 Uhr am Campus Coblitzallee der DHBW Mannheim im Rahmen einer Informationsveranstaltung die vielfältigen Masterprogramme vorgestellt. Studieninteressierte aber auch Unternehmensvertreter sind eingeladen.

Im Fokus stehen dabei auch Zulassungsvoraussetzungen, Ablauf des Studiums, die Vereinbarkeit von Studium und Berufstätigkeit und organisatorische Fragestellungen. Aus organisatorischen Gründen wird um eine Anmeldung über die Internetseite https://www.cas.dhbw.de/info-mannheim/, wenn möglich mit Angabe der Wunsch-Studienrichtung, gebeten.

In einem dualen Studiengang erhalten Studierende einen engen Theorie-Praxis-Transfer. Neben fachlichem Wissen kann so ein direkter Einblick in den Arbeitsalltag beim Partnerunterunternehmen gelingen. Ebenso können dort wichtige Berufserfahrungen gesammelt und erlerntes Wissen bereits während des Studiums angewendet werden. Berufsintegrierte Masterprogramme gibt es auf den Gebieten Technik, Wirtschaft und Sozialwesen. kie

