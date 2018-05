Interessenvertreter sehen Vorschlag kritisch

Anzeige

Seit 2013 wird über die Einführung eines Semestertickets für ganz Baden-Württemberg diskutiert, wie es dies bereits etwa in Nordrhein-Westfalen gibt. Die Landesstudierendenvertretung verhandelte dafür unter anderem mit dem Verkehrsministerium und der Deutschen Bahn und legt den Studierenden von Baden-Württemberg den Vorschlag nun zur Abstimmung vor.

Der Solidarbetrag von 71,75 Euro pro Semester muss dabei unabhängig von der tatsächlichen Nutzung von allen Studierenden bezahlt werden und kommt zum lokal festgelegten Solidarbeitrag (an der Universität Mannheim 20,80 Euro) hinzu. Alle Studierenden dürfen dann unter der Woche ab 18 Uhr, an Wochenenden und Feiertagen ganztägig Bus und Bahn in Baden-Württemberg nutzen. Wer den ganzen Tag fahren möchte, kann das bisher reguläre lokale Semesterticket zusätzlich erwerben, in Mannheim sind das gerade 165 Euro. Wer ein landesweites Ticket für eine ganztägige Nutzung möchte, muss dafür nach bisheriger Planung 198,25 Euro zahlen. Dieses kann allerdings nur gekauft werden, wenn ein lokales Semesterticket erworben wurde.

Hoher Preis

„Ich sehe es als unfair an, jetzt noch mit einem weiteren Solidarbeitrag die Fahrtkosten der anderen Studierenden mitzutragen. Da macht die Regelung der Nutzung nach 18 Uhr auch keinen Unterschied“, so der VWL-Student Moritz Hartig. Hannah Kiesel, die den Master in Management studiert, findet das Ticket zu teuer und unnötig: „Wir befinden uns in einem Drei-Länder-Eck und für viele von uns wäre eine Abdeckung bis Frankfurt deutlich sinnvoller.“ Die Idee mit dem kostenlosen Ticket für abends und am Wochenende findet sie allerdings super.