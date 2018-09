Jeder zweite Abiturient beginnt ein Studium

Begannen 2005 noch 37 Prozent eines Jahrgangs ein Studium, sind es heute deutlich mehr als die Hälfte. Deshalb wurden im Rahmen des Hochschulpakts aufgrund des vorhergesagten Studierendenhochs laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in Berlin 2007 erstmals Fördermilliarden durch den Bund zur Verfügung gestellt.

Im Zuge dessen wird der Hochschulpakt immer wieder als Erfolg gelobt. Doch wo fließt das Geld genau hin? Für neue Plätze an den Hochschulen stelle der Bund über die gesamte Laufzeit des Hochschulpakts – also von 2007 bis 2023 – 20,2 Milliarden Euro bereit, die Länder 18,3 Milliarden. Allein von 2016 bis 2020 sollen bis zu 760 033 zusätzliche Studiermöglichkeiten gegenüber 2005 geschaffen werden. Wo das Geld genau eingesetzt wird, wisse die Bundesregierung allerdings nicht, wie aus einer Antwort des Bundesbildungsministeriums auf eine Anfrage der FDP-Fraktion hervorgeht, die der dpa vorliegt. Folglich liegen der Regierung keine Informationen zu einer Aufteilung der Bundesmittel nach Hochschultyp wie Universitäten und Fachhochschulen vor.

Geldmittel zur freien Verfügung

Das Ministerium verweist auf die Vereinbarung von Bund und Ländern zum Hochschulpakt, nach der der Bund den Ländern die Mittel „zur eigenen Bewirtschaftung“ zur Verfügung gestellt habe. So seien die Mittel zwar zweckgebunden, ihre Weitergabe an die Hochschulen liebe aber im Ermessen der Länder.

In welchem Maß die Mittel auch an private und kirchliche Hochschulen flössen, wisse der Bund nicht. Welches Land wie viel Geld bekomme, ergebe sich aus der Zahl der dortigen zusätzlichen Studienanfänger. Der FDP-Abgeordnete Jens Brandenburg kritisierte: „Der Bundesregierung ist offensichtlich völlig egal, ob die Milliarden des Hochschulpakts überhaupt bei den Studierenden ankommen.“ Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU) wisse nicht einmal, wie viele Studienanfänger es an öffentlichen und privaten Hochschulen gebe. Deshalb forderte Brandenburg, dass der Bund dafür sorgen müsse, dass alle Studierenden unabhängig vom Typ oder der Trägerschaft ihrer Hochschule von den Investitionen profitieren. Weiter sagt er: „Für eine Neuauflage des Hochschulpakts erwarte ich eine klare Erfolgsmessung.“

In ihrer Antwort auf die Anfrage der FDP-Fraktion betont die Regierung, dass es Ziel der geplanten Nachfolge des Hochschulpakts sei, mehr unbefristete Stellen an den Hochschulen zu ermöglichen. Die Bereitstellung der Bundesmittel solle an nachvollziehbare Selbstverpflichtungen der Länder geknüpft werden. Die entsprechenden Verhandlungen hierfür sollen im Frühjahr abgeschlossen werden. Geplant ist, dass die Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die künftigen Milliardensummen für die Hochschulen im Juni beschließen. din

