Jungen Frauen Technik nahelegen

Einmal einen Roboter selbst steuern, mit Plexiglas arbeiten, Studierende treffen und Hochschulluft schnuppern. Das ist die Kurzfassung des Programms der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mannheim für den Girls’Day am Donnerstag, 28. März.

Nach wie vor entscheiden sich junge Frauen trotz guter Schulbildung selten für ein Studium oder eine Ausbildung im naturwissenschaftlich-technischen Bereich. Mit dem Angebot zum Girls’ Day will die DHBW Mannheim nach eigenen Angaben Begeisterung bei jungen Frauen für Technik wecken und ihnen die Vielfältigkeit des Ingenieurberufs aufzeigen. Sie sind eingeladen, am bundesweiten Zukunftstag für Schülerinnen mehr über die MINT-Studiengänge – also Studiengänge in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik – zu erfahren.

Die Veranstaltung findet in der DHBW in Eppelheim (Handelsstraße 13) statt. Weitere Informationen und die Online-Anmeldung zu den kostenfreien Veranstaltungen sind über die Radarfunktion auf der Webseite www.girls-day.de leicht zugänglich. din

