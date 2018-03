Käse in allen Variationen

Anzeige

Studierende sind kreativ, wenn es darum geht, ihr Budget aufzubessern. Was sie alles machen, erzählt unsere neue Serie.

Was einen Comté von einem Camembert unterscheidet, können wohl die wenigsten Studierenden spontan beantworten. Céline Grünewald hingegen kann souverän über solche und ähnliche Käsesorten plaudern. Sie arbeitet seit zwei Jahren in einem französischen Feinkostladen in der Mannheimer Oststadt. Entdeckt habe sie ihn bereits bei einem ihrer Spaziergänge in der neuen Heimat zu Beginn ihres Studiums. Zur Arbeitsstätte wurde das Geschäft ein Jahr später, nachdem sie einen Aushang in der Uni bemerkt habe. Für frankophile Gourmets gibt es in dem Laden vor allem eines: Fromage (Französisch für Käse), und zwar in allen erdenklichen Variationen. „Es hat ein halbes Jahr gedauert, bis ich jeden Käse probiert hatte und auch beschreiben konnte“, sagt Grünewald, die im vierten Semester Kultur und Wirtschaft mit dem Schwerpunkt auf Englisch studiert.

Mit sichtlicher Freude erzählt sie von den größeren und kleineren Herausforderungen ihres Jobs. „Unsere Kunden schätzen die gute Qualität und sind häufig anspruchsvoll. Da muss man genau wissen, was man empfiehlt, und auch schon mal Rezeptideen liefern“, sagt die 23-Jährige. Das rege vor allem dazu an, sich genau mit dem zu beschäftigen, was man verkauft.