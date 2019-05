Kampf gegen Einwegbecher

44 807 Heißgetränke gehen jährlich über die Theken der Cafeterien an der Hochschule Ludwigshafen. Jeder der 4709 Studierenden trinkt also im Schnitt rund 100 Heißgetränke innerhalb der 230 Öffnungstage. Rund 30 Prozent der Heißgetränke werden dabei in Einwegbechern ausgegeben. Das bedeutet 13 939 Einwegbecher gehen jedes Jahr in den Müll.

Damit ist jetzt Schluss in Ludwigshafen – das Studierendenwerk hat ab Mai offiziell das Mehrwegsystem „recup“ eingeführt. Einen Euro Pfand kostet der Becher, der in Zukunft in den Cafeterien an der Hochschule erworben werden kann. Der vollständig recyclebare „recup“ wird am Ende seiner Nutzung einfach wieder bei einem der teilnehmenden Partner abgegeben, das kann in der Mensa sein, oder ganz wo anders.

Den Euro gibt es dann zurück – egal ob in Ludwigshafen, Berlin oder Landau. Die Einwegbecher gibt es in den Cafeterien der Hochschule Ludwigshafen zwar weiterhin, allerdings in Zukunft für einen Obolus von 25 Cent pro Becher. din

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.05.2019