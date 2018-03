Komponieren mit einem Cello und dem Internet

Anzeige

Wie vieles heute lief auch die Zusammenarbeit an dem Stück über das Internet. Unzählige Schnipsel und Auszüge elektronischer Töne und Noten fürs Cello wurden per Kurznachrichtendienst hin- und hergesandt. „Mal schickte ich Wataru eine Klangabfolge, zu der er passende Noten schrieb, mal umgekehrt. Zusammen am Schreibtisch saßen wir nie“, sagt Jonathan.

Auch am Bewertungsspiel in Berlin konnten die Studenten nur dank regem Nachrichtenaustausch teilnehmen. Jonathan steckte wegen eines Orkans im Ruhrgebiet fest. Und mit ihm Hardware, Zuspielungsdatei und nicht zuletzt das technische Wissen, wie man elektronische Musik abspielt. „Als klar war, dass Jonathan es nicht rechtzeitig schafft, bin ich panisch zu Media Markt gerannt“, erzählt Wataru. Jonathan schickte ihm Bilder der richtigen Kabel und Gerätschaften. Auch die Musikdatei gelangte letztendlich per Nachrichten-App nach Berlin. Nach ungeduldigem Warten am Bahnhof Schwerte kam dann der Anruf: „Du musst doch noch mal nach Berlin. Unser Stück hat gewonnen.“

Seit kurzer Zeit in Mannheim

Der Preis motiviere. Beide leben erst seit kurzer Zeit in Deutschland –und wollen so schnell nicht mehr weg. Wataru ist zum Masterstudium hergezogen, Jonathan aus seinem Auslandssemester nie zurückgekehrt. Den einen fasziniert die lange Tradition klassischer Komponisten, den anderen die innovative Musikszene.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.03.2018