Kuchen, Tee und Plakate

Laura Pfeuti arbeitet seit März dieses Jahres für das Start-up Klokke, das sich selbst ein „Anti-Café“ nennt. Als Werkstudentin im Bereich Projektmanagement habe sie dort ein großes Aufgabenspektrum. In der Klokke bedienen sich die Kunden selbst. Wenn die 19-Jährige die Morgenschicht übernimmt, richtet sie die Küche her und stellt die Kuchen raus. In der Abendschicht gehöre es auch zu ihren Aufgaben, wieder alles aufzuräumen.

„Ich begrüße die Leute, wenn sie hereinkommen und erkläre ihnen das System von der Klokke“, sagt Laura. „Außerdem betreue ich auch die Kurse, die dort stattfinden.“ Auch die Gestaltung und Platzierung von Werbung gehöre zu ihrem Arbeitsalltag: „Ich gestalte Flyer und überlege, wo sie ausgelegt oder Plakate aufgehängt werden könnten.“ Nebenbei organisiere sie noch kleinere Veranstaltungen: „Am Muttertag plane ich einen Basteltag für Kinder. Weitere Projektideen sind ein Kurs über Selbstbehauptung für Frauen oder ein Kleiderkreisel für Schwangerschaftsmode.“

Auch ein Speed-Dating, bei dem neue Bekanntschaften in kürzester Zeit geschlossen werden können, würde sie gerne ausrichten. „Das wird dann aber ganz offen und locker, vielleicht mit Brettspielen oder Ähnlichem“, sagt sie. Ist es möglich, so ein großes Arbeitspensum mit dem Studium zu vereinbaren? „Ich arbeite 20 Stunden pro Woche, das ist schon nicht wenig. Aber das ist in Ordnung, da ich nicht zu viel Präsenzzeit in der Uni habe.“ Laura studiert im zweiten Semester Medien- und Kommunikationswissenschaften an der Uni Mannheim.