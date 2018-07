Kunst und Sport

Dawid zeigt Joelle den Kata Katate Tori, einen Angriff in Aikido. © jmi

Dienstagabend. Sieben Studenten sitzen in einem großen Raum, der mit grünen Matten ausgelegt ist, in einer Reihe auf den Knien. Alle sind barfuß und mit einem weißen Anzug bekleidet. Ihr Trainer sitzt in derselben Position gegenüber: "Shinzen ni rei". Die Studenten verneigen sich.

Es ist das erste Mal, dass ich einen Aikido-Kurs besuche. Vor dem Training spreche ich mit Andreas. Der

...

Sie sehen 20% der insgesamt 2003 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 04.12.2013