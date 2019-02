Lernraum im Wohnheim

Im Dezember und Februar stehen an der Universität Mannheim wie in jedem Semester wieder Klausuren und Hausarbeiten an. Unsere Serie fragt Studierende, wo sie am liebsten lernen und welche Lernstrategien sie dabei haben.

Viel Studierende müssen in die Bibliothek, wenn sie nicht in ihrem eigenen Zimmer lernen möchten. Nicht so die Bewohner vom Alfred-Delp-Haus in Mannheim, einem Studentenwohnheim in den Quadraten. Anika Klette (kleines Bild) lernt gerne im großen Saal des Studentenwohnheims, der den Bewohnern auch als Lernraum zur Verfügung steht. „Durch die anderen Studierenden, die hier lernen, fühle ich mich motiviert und denke, wenn andere fleißig sind, dann will ich es auch sein“, so die 19-Jährige.

Effektiv zusammen lernen

Gerade bereitet sich Anika auf die Orientierungsprüfung vor, die sie im ersten Semester Unternehmensjura ablegen muss. Wenn der Raum aber mal nicht frei ist, lerne sie auch gerne in einer der Bibliotheken an der Uni, erklärt die Jurastudentin. „Auf jeden Fall möchte ich ohne Musik im Hintergrund lernen und man sollte auch genügend Pausen machen“, sagt Anika. Ihrer Erfahrung nach helfen Pausen dabei, wieder Energie zu sammeln und dann weiter zu machen. Außerdem sei es wichtig, die Lerninhalte nicht nur allein durchzugehen, sondern sich auch in Gruppen zusammenzusetzen, um sich gemeinsam abzufragen. „Man kann sich so gegenseitig helfen. Was ich nicht verstehe, können mir andere noch einmal erklären und umgekehrt. Und wenn ich anderen den Stoff erkläre, verinnerliche ich ihn selbst auch besser.“ Davon profitieren dann alle in der Lerngruppe.

Neue Strategien für mehr Lernstoff

Anika hat zudem festgestellt, dass sie aufgrund der größeren Menge des Lernstoffes ganz andere Lernstrategien als in der Schule braucht. „Ich habe versucht, mir den Lernstoff vorzusprechen, aufzuschreiben und Mind-Maps zu machen.“ Nach einigem Ausprobieren, erzählt sie, war klar: Das schriftliche Zusammenfassen klappt am besten. „Damit verstehe ich die Zusammenhänge viel besser und ich muss es dann auch nicht mehr auswendig lernen“, erklärt Anika.

Als Studienanfänger ist sich Anika aber noch nicht sicher, welche ihrer Lernstrategien die Effektivsten sind. „Es sind immer relativ unterschiedliche Fächer. Manchmal muss man alles auswendig lernen, aber oft, gerade in Jura, muss man eher Zusammenhänge verstehen“, findet Anika, die am liebesten im Lernraum im Wohnheim arbeitet. akg Bild: Goga

