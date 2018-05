Liebe zum Marketing

Anzeige

Darin habe sie ihre Mitgliedschaft in der Studierendeninitiative „Marketing zwischen Theorie und Praxis“ noch einmal bestärkt. Denn die Initiative stehe in regem Austausch mit Unternehmen. Alle zwei Wochen schauen Marketingvertreter vorbei und berichten aus ihrem Berufsalltag oder stellen eine Strategie aus der Vergangenheit vor. Das ist die theoretische Komponente, die der Name der Initiative verspricht. Darüber hinaus sind die Mitglieder auch selbst beratend tätig. So habe man vor kurzem einen großen Chemiekonzern bei der Benennung eines Produkts beraten, berichtet Burkart – die praktische Komponente.

Besonders positiv hebt Burkart den nationalen Zusammenhalt der Initiative hervor. Denn MTP gibt es nicht nur in Mannheim, sondern noch in 17 weiteren Städten. Der Austausch zwischen den „Geschäftsstellen“ sei rege. Erst vor kurzem habe man sich in Nürnberg getroffen. Im vergangenen Semester stand die 21-Jährige dem Ressort Kommunikation vor. Sie hat also das Marketing für eine Marketinginitiative verantwortet. Burkarts Berufswunsch dürfte klar sein. jsp

