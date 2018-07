Lieber auf die Bühne als in den Hörsaal

Anzeige

Das Klischee vom wilden und zügellosen Musikerleben hält sich hartnäckig. Wie passt da eine Hochschule für Popmusik ins Bild? Mit anderen Worten: Wie lässt sich dieses Musikerbild mit einem straffen und disziplinfordernden Unialltag kombinieren?

Dem vermeintlichen Mythos der Unvereinbarkeit weiß die Mannheimer Post-Wave-Band Fibel, deren Mitglieder allesamt an der Popakademie studieren, schlagkräftige Argumente entgegenzusetzen. Fibel haben sich zwar erst in ihrer aktuellen Besetzung mit Jonas Pentzek (Gesang), Lukas Brehm (Bass), Dennis Border (Gitarre) und Noah Fürbringer (Schlagzeug) an der Hochschule zusammengefunden, sind aber trotzdem keine Popakademie-Band im eigentlichen Sinne.

Sprich: ein Musikprojekt, das im Rahmen der Studienanforderungen gebildet wurde. Fibel hat sich buchstäblich in den Gängen der Akademie formiert. „Man unterhält sich über Musik, die man gerne macht“, beschreibt Dennis, der wie seine Bandkollegen im vierten Semester Popmusikdesign (B.A.) studiert, den Formationsprozess. Grob einordnen lässt sich ihre Musik unter „Post-Wave“ mit Elementen der Neuen Deutschen Welle und der Post-Punk-Ära. „Wir nehmen Dinge heraus und fügen sie neu zusammen“, erklärt Jonas.