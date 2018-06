Lothar Kuhlen bleibt an der Uni

Anzeige

Ab Herbst 2018 wird Lothar Kuhlen, Professor für Strafrecht, Kriminologie, Wirtschafts- und Umweltstrafrecht, über sein Dienstzeitende hinaus als Seniorprofessor aktiv an der Universität Mannheim forschen und lehren. „Professor Kuhlens bisherige Leistungen haben zum sehr guten Ruf der Rechtswissenschaft an der Universität Mannheim beigetragen“, so Dekan Ralf Müller-Terpitz. Er lehre nicht nur mit überdurchschnittlichem Erfolg, sondern sei aufgrund seiner Publikationsstärke und Vortragstätigkeit ein national wie international angesehener Strafrechtswissenschaftler.

Kuhlen ist seit 1986 Professor für Strafrecht und Kriminologie an der Uni Mannheim, ist Mitdirektor verschiedener Institute und erhielt die Ehrendoktorwürde durch die Universität San Pedro in Peru. Seniorprofessoren der Uni Mannheim können weiter forschen und lehren, stehen jedoch in keinem Beamten- oder Arbeitsverhältnis mit der Uni. Sie besitzen keinen regulären Lehrstuhl mehr, bleiben aber stimmberechtigtes Mitglied der Fakultät. igl