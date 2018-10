Machtspiele am Arbeitsplatz

Im Rahmen der diesjährigen Frauenwirtschaftstage an der Dualen Hochschule (DHBW) Mannheim referiert Peter Modler, Unternehmensberater, Autor und Coach, über die Machtspiele der Geschlechter am Arbeitsplatz. Am 18. Oktober redet er darüber, wie man diese Spiele durchschaut und sich erfolgreich auf dem Spielfeld positionieren kann. Dabei geht er auf nach wie vor existierende Probleme vieler Unternehmen im Rahmen der Gender-Thematik ein und stellt anhand zahlreicher Beispiele wirksame Methoden für den Berufsalltag vor, um diesen Problemen entgegenzuwirken. Frauen und Männer sind gleichermaßen herzlich eingeladen, schreibt die DHBW. Der Vortrag von Modler findet am 18. Oktober ab 16.30 Uhr im Audimax am Campus Coblitzallee statt. Der Eintritt ist frei. Aus organisatorischen Gründen wird um eine formlose Anmeldung per E-Mail an irmgard.foerster@dhbw-mannheim.de gebeten. red

