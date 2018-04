Mädchen für Technik begeistern

Anzeige

Am diesjährigen „Girls Day“ beteiligt sich die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mannheim an den Standorten Mannheim und Eppelheim mit jeweils einem Tagesprogramm. Für beide Programme sind noch Plätze frei.

Am Donnerstag, 26. April, können junge Frauen einen umfassenden Einblick in die Welt der Technik erhalten. Unter dem Fokus „Technische Studiengänge hautnah erleben“ werden Schnuppervorlesungen, Campusführungen, eigene Versuche an technischen Anlagen sowie ein Erfahrungs- und Informationsaustausch zu Studium und Berufsperspektiven für Frauen in der Technik angeboten.

Seit 2001 öffnen Unternehmen, Institutionen und Hochschulen ihre Türen am „Girls Day“. Dieser soll jungen Schülerinnen ab der fünften Klassenstufe die Möglichkeit geben, die Berufszweige kennenzulernen, die hauptsächlich als von Männern dominiert angesehen werden. Dabei soll Interesse am technischen und naturwissenschaftlichen Arbeitsfeld vermittelt werden. kie